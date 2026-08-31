50 Arriva-bussen brengen boodschap Jeugdfonds door heel Limburg

Vanaf september is de campagne ‘Gewoon mogelijk’ van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg twee weken lang te zien op en in bussen van Arriva. Met de campagne wil het fonds meer gezinnen bereiken die financiële ondersteuning kunnen gebruiken om hun kinderen te laten sporten of deelnemen aan culturele activiteiten.

De campagne is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Provincie Limburg.

Niet ieder gezin kent de mogelijkheden

Steeds meer Limburgse gezinnen weten het Jeugdfonds Sport & Cultuur te vinden. Het fonds helpt kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld is voor bijvoorbeeld de contributie van een sportvereniging, dansles, muziekles of een andere sportieve of culturele activiteit.

Toch zijn er nog altijd gezinnen die deze ondersteuning goed kunnen gebruiken, maar niet weten dat het Jeugdfonds bestaat.

Daarom sluit het Jeugdfonds Limburg vanaf 1 september aan bij de landelijke campagne ‘Gewoon mogelijk’. Op woensdag 2 september worden de eerste campagnebussen officieel onthuld door gedeputeerde Marc van Caldenberg. Vanaf dat moment rijden vijftig bussen door Limburg met uitingen van de campagne op en in de bus.

Gezinnen bereiken die hulp nodig hebben

Dankzij de subsidie van de Provincie Limburg kan het Jeugdfonds de landelijke campagne extra onder de aandacht brengen. Door te adverteren op Arriva-bussen wordt de boodschap zichtbaar in het dagelijkse straatbeeld van steden en dorpen door de hele provincie.

De campagne sluit bovendien aan bij de mogelijkheid voor Limburgse gezinnen met een laag inkomen om onder bepaalde voorwaarden gratis gebruik te maken van het openbaar vervoer van Arriva. Via de bussen hoopt het Jeugdfonds juist gezinnen te bereiken voor wie de kosten van sport of cultuur een belemmering vormen.

Het fonds benadrukt dat geen enkel kind aan de zijlijn zou moeten staan omdat er thuis onvoldoende geld is voor sport of cultuur: meedoen moet gewoon mogelijk zijn.

Nieuw sport- en cultuurseizoen

De buscampagne valt samen met de landelijke start van ‘Gewoon mogelijk’ en het begin van het nieuwe sport- en cultuurseizoen. Voor veel kinderen is september het moment waarop zij met een nieuwe sport beginnen, lid worden van een vereniging of starten met muziek-, dans- of andere culturele lessen.

Wanneer er thuis te weinig geld is, kan het Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg de contributie of het lesgeld betalen. In veel gevallen is ook een bijdrage mogelijk voor noodzakelijke spullen, zoals sportkleding of attributen.

Met de campagne op de Arriva-bussen rijdt één duidelijke boodschap door heel Limburg: geld mag geen reden zijn om niet mee te kunnen doen.

Ondersteuning aanvragen

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg helpt kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld om deel te nemen aan sportieve en culturele activiteiten. Een aanvraag kan worden ingediend via een ‘Meerkracht’, zoals een leerkracht, hulpverlener of andere professional die bij het gezin betrokken is.

Meer informatie over de mogelijkheden en het aanvragen van ondersteuning staat op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg.

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