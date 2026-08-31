Rico vanavond gratis te zien: Cultura Nova wacht nog een week vol verrassingen

HEERLEN – Cultura Nova is nog lang niet afgelopen. Terwijl rapper Rico vanavond (maandagavond) optreedt in de Spiegeltent, staat Heerlen en Parkstad de komende dagen nog een veelzijdig programma te wachten met openluchtvoorstellingen, circus, dans, opera, livemuziek en activiteiten voor kinderen.

De 35e editie van Cultura Nova ging spectaculair van start met From Black to Rainbow van het Franse gezelschap Plasticiens Volants. Vanuit verschillende delen van Heerlen trokken vier kleurrijke optochten richting het Maankwartier. Daar werd het nieuwe personage YUNI aan het publiek voorgesteld.

Ook het openingsweekend bracht veel bezoekers samen op pleinen, in theaters, parken en op bijzondere locaties in Heerlen en Parkstad. Tot en met zondag 6 september volgen nog tal van voorstellingen, concerten, performances en familieactiviteiten.

Rico gratis in de Spiegeltent

Een van de muzikale hoogtepunten van maandagavond is het optreden van Rico. De invloedrijke Nederlandse rapper, bekend van de hiphopformatie Opgezwolle, staat vanaf 21.30 uur in de Spiegeltent op het Burgemeester van Grunsvenplein in Heerlen.

Het concert duurt naar verwachting tot 22.30 uur en is gratis toegankelijk. Rico brengt tijdens het optreden zowel nieuw werk als muziek uit zijn omvangrijke carrière.

Iedere avond klinkt er livemuziek in de Spiegeltent op het festivalplein. De komende dagen treden daar onder anderen Why The Eye, Min Taka, Marathon, ZEA & Drumband Hallelujah Makkum en Ketekalles op. Bezoekers kunnen hier samen de festivaldag afsluiten.

YUNI trekt verder door Parkstad

Ook buiten Heerlen duikt Cultura Nova de komende dagen op. Het kleurrijke personage YUNI van Plasticiens Volants reist verder door Parkstad. Op dinsdag 1 september verschijnt YUNI om 19.00 uur in Kerkrade, op de Kapellaan ter hoogte van het Discovery Museum.

Diezelfde avond presenteert het Franse gezelschap Cie. Dyptik om 19.30 uur de openluchtvoorstelling Amin op het Sunplein in Landgraaf. Dans, muziek en ritueel komen hierin samen.

Ook Cie. du Coin trekt met 95% Mortel de openbare ruimte in. Een koperensemble en percussionisten veranderen de straat in een podium met een verrassend en humoristisch muziekspektakel.

Circus, film en prikkeling van de zintuigen

In Entre Chiens et Louves combineert Cirque Le Roux uit Frankrijk acrobatiek met film en theater. Het resultaat is een spectaculaire cine-circusvoorstelling.

Het Belgische Laika & Zefiro Torna spreekt in HYPERSENSES meerdere zintuigen tegelijk aan. Geur, smaak, muziek, beeld en aanraking komen samen in een bijzondere totaalervaring. De voorstelling is van donderdag 3 tot en met zaterdag 5 september te bezoeken.

Ook verschillende jonge makers krijgen tijdens Cultura Nova een podium. Clarinde Wesselink onderzoekt in Zones of Tones de wisselwerking tussen geluid, beweging en de omgeving. Deze productie is van donderdag 3 tot en met zondag 6 september te zien.

Op vrijdag 4 september brengt 20Hertz – Sharin Wesseling de energieke performance VV | ENERGY. Daarnaast staan Ashes to Ashes van MC Makita en de double bill Rotunda/Public Attention op het programma.

Opera en vernieuwend muziektheater

Op woensdag 2 september presenteert Cultura Nova om 20.30 uur QAQNAS, een opera van Naaz en Huba de Graaff. In deze productie komen muziek, poëzie en een persoonlijk verhaal over vrijheid samen.

Dyane Donck Company zoekt op donderdag 3 september met S.A.M. de grenzen tussen muziek, beeld en performance op.

Jonge makers laten daarnaast hun stem horen tijdens de double bill De Bunker/TRANS. Met live gemixte muziek en persoonlijke perspectieven reageren zij op een wereld die voortdurend verandert. De voorstellingen zijn op dinsdag 1 en woensdag 2 september te zien.

Cultura Nova voor kinderen

Ook voor jonge bezoekers valt de komende dagen veel te beleven. Op het festivalplein zorgen Scarabée van De Machienerie en La Kermesse van Compagnie La Machine op verschillende momenten voor spel en verwondering. Bij La Kermesse mogen bezoekers zelf deelnemen.

Op woensdag 2 september staat om 15.00 uur Full House van het Spaanse Eléctrico 28 op het programma. Deze vrolijke voorstelling zonder woorden is geschikt voor kinderen vanaf drie jaar en hun familie.

De allerkleinsten maken op zaterdag 5 en zondag 6 september tijdens Bowie for Babies kennis met de muziek van David Bowie. Op zondag 6 september begint om 15.30 uur De Exploderende Walvismusical, een fantasierijk avontuur voor kinderen vanaf zes jaar én volwassenen.

Cultura Nova 2026 duurt nog tot en met zondag 6 september. Het volledige programma, de toegangsprijzen en informatie over kaartverkoop staan op de website van Cultura Nova.

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