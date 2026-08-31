Transfer Sami Ouaissa naar PSV levert Roda JC miljoenenmeevaller op

KERKRADE – Roda JC kan een flinke financiële meevaller tegemoetzien door de aanstaande transfer van Sami Ouaissa van NEC naar PSV. De Kerkraadse club ontvangt naar verwachting circa 1,5 miljoen euro dankzij een doorverkooppercentage en een opleidingsvergoeding.

PSV betaalt naar verluidt ongeveer negen miljoen euro voor de 21-jarige aanvaller. Ouaissa moet maandag nog de medische keuring doorstaan. Wanneer die zonder problemen verloopt, tekent hij in Eindhoven een contract voor vijf seizoenen.

Ouaissa doorliep jarenlang de jeugdopleiding van Roda JC en maakte in augustus 2022 zijn debuut in het eerste elftal. In 2024 vertrok hij voor iets minder dan één miljoen euro naar NEC, maar hij maakte dat seizoen nog wel op huurbasis af in Kerkrade.

Bij NEC groeide de aanvaller uit tot een van de smaakmakers. Door de afspraken die Roda JC bij zijn verkoop heeft gemaakt, profiteert de club nu opnieuw flink van de ontwikkeling van het voormalige jeugdproduct.

Meer informatie is te lezen bij De Limburger. Ook de NOS meldt een transfersom van ongeveer negen miljoen euro.

Foto: Peter Trompetter Fotografie

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