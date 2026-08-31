Bekkerveld onderuit tegen SV Budel in eerste bekerduel

HEERLEN – Bekkerveld is zondagmiddag op eigen terrein tegen een nederlaag aangelopen in de eerste wedstrijd van de KNVB-beker. Op Sportpark A gene Bek was SV Budel met 0-3 te sterk voor de Heerlense ploeg.

Onder zomerse omstandigheden begonnen beide teams om 14.30 uur aan het bekerduel. Bekkerveld probeerde vanaf het begin grip te krijgen op de wedstrijd, maar SV Budel bleek effectief en wist de kansen beter te benutten.

De bezoekers kwamen in de eerste helft op voorsprong. Bekkerveld ging vervolgens op zoek naar de gelijkmaker, maar wist het net niet te vinden. Ook na rust bleef Budel gevaarlijk en wist de ploeg de voorsprong verder uit te bouwen.

Met nog een derde treffer maakte SV Budel uiteindelijk een einde aan de Heerlense hoop op een resultaat. De eindstand werd daarmee 0-3. Volgens de wedstrijdregistratie vielen de treffers rond de 20e, 22e en 65e minuut.

Voor Bekkerveld betekent de nederlaag een valse start in de bekerpoule. De ploeg kan zich nu richten op het vervolg van het bekerprogramma. De eerstvolgende wedstrijd staat gepland op 6 september, wanneer Bekkerveld op bezoek gaat bij Sportclub Susteren.

Ondanks de nederlaag blijft er voor Bekkerveld voldoende om voor te spelen. De ploeg liet in de voorbereiding en tijdens het Heerlens kampioenschap al zien over de nodige kwaliteiten te beschikken. De komende bekerduels zullen moeten uitwijzen of Bekkerveld zich alsnog kan herstellen en een vervolg in het bekertoernooi kan afdwingen.

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