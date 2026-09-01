Tien genomineerden voor Parkstad Limburg Prijs 2026 bekend

HEERLEN – De tien genomineerden voor de Parkstad Limburg Prijs 2026 zijn bekend. Zij maken kans op een geldprijs van 10.000 euro, bedoeld om hun artistieke talent verder te ontwikkelen. De prijs wordt dit jaar voor de achtste keer uitgereikt door Stichting Promotie Limburgse Kunstenaars.

Voor de kunstprijs komen beeldend kunstenaars in aanmerking die een professionele kunstopleiding succesvol hebben afgerond, maximaal 35 jaar oud zijn en een kunstzinnige relatie hebben met Nederlands of Belgisch Limburg.

Tien genomineerden geselecteerd

Na verschillende beoordelingsrondes zijn uit de inzendingen de volgende genomineerden geselecteerd:

Taqwa Ali, Rachel Daniëls, Mounir Eddib, Eline Kersten, Floor Martens, Mike Moonen, Darcy Neven, Caroline Sarneel, Simone Schuffelen en kunstenaarsduo Soep, vertegenwoordigd door Jeen Brouwer en Thijs Stienen.

Meer informatie over de kunstenaars is te vinden op de website van de Parkstad Limburg Prijs.

Tentoonstelling in SCHUNCK Museum

Het werk van de genomineerden is van zondag 22 november 2026 tot en met zondag 21 februari 2027 te zien tijdens een gezamenlijke tentoonstelling in SCHUNCK Museum in Heerlen.

Op zaterdag 23 januari 2027 wordt bekendgemaakt wie de Parkstad Limburg Prijs 2026 en het bijbehorende geldbedrag van 10.000 euro wint.

Professionele vakjury

Voor de achtste editie stelde Stichting Promotie Limburgse Kunstenaars, in samenwerking met artistiek directeur Fabian de Kloe van SCHUNCK, een professionele jury samen.

De jury bestaat uit Roxy Jongewaard, conservator bij het Bonnefanten Museum in Maastricht, Hicham Khalidi, directeur van de Jan van Eyck Academie in Maastricht, beeldend kunstenaar Caroline Coolen, winnaar van de Parkstad Limburg Prijs 2008, en Peter Post, galeriehouder van Post + Garcia in Maastricht.

“De tien geselecteerde kunstenaars geven ieder een eigen invulling aan het kunstenaarschap. Wat hen verbindt, is een directe verhouding tot de wereld in beweging. Samen geven ze zicht op een nieuwe generatie kunstenaars uit Belgisch en Nederlands Limburg”, aldus Fabian de Kloe.

Parkstad Limburg Prijs bestaat dertig jaar

De Parkstad Limburg Prijs bestaat in 2026 dertig jaar. De kunstprijs werd in 1996 opgericht om een brug te slaan tussen jonge kunstenaars, het bedrijfsleven, de overheid en het publiek.

Stichting Promotie Limburgse Kunstenaars wil met de prijs talentvolle jonge kunstenaars uit Limburg ondersteunen bij hun verdere ontwikkeling.

De Parkstad Limburg Prijs 2026 wordt mede mogelijk gemaakt door SCHUNCK, de gemeente Heerlen, Stadsregio Parkstad en verschillende investeerders.

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