Bisschopshuis Roermond nog één keer te bezoeken

Tijdens Open Monumentendag op 12 en 13 september

ROERMOND – Het bisschopshuis aan de Paredisstraat in Roermond opent tijdens Open Monumentendag nog één keer zijn deuren voor het publiek. Bezoekers kunnen op zaterdag 12 en zondag 13 september onder meer de portrettengalerij, bestuurskamer, privékapel en normaal gesproken onbekende tuin bekijken.

Bisschop Ron van den Hout gaat het grote bisschopshuis verlaten. Hij verhuist naar een kleiner appartement in het oude bisschoppelijke paleis in Roermond. Voordat de verhuizing plaatsvindt, krijgt iedereen tijdens Open Monumentendag de gelegenheid om het bijzondere pand nog één keer te bezoeken.

De bisschop is zondag een deel van de middag zelf aanwezig om bezoekers te ontvangen.

Woning van de bisschoppen van Roermond

Toen halverwege de negentiende eeuw het nieuwe bisdom Roermond werd opgericht, moest de eerste bisschop, mgr. Joannes Paredis, op zoek naar een geschikte woning. Het oude bisschoppelijke paleis van het opgeheven bisdom Roermond was ruim vijftig jaar eerder in beslag genomen en werd op dat moment gebruikt als rechtbank.

Mgr. Paredis vond in de toenmalige Oliestraat een stadsboerderij die hij geschikt achtte. De straat werd later naar hem vernoemd en heet tegenwoordig de Paredisstraat.

Sinds 1848 hebben alle bisschoppen van Roermond in het pand gewoond. Het gebouw werd in de loop der jaren verschillende keren verbouwd en ziet er daardoor heel anders uit dan in de negentiende eeuw.

Bijzondere ruimtes en tuin bekijken

In de grote hal met de bekende portrettengalerij van de bisschoppen is de voormalige binnenplaats van de stadsboerderij nog altijd te herkennen.

Tijdens Open Monumentendag kunnen bezoekers niet alleen deze hal bekijken, maar ook de bestuurskamer – ook wel kapittelzaal genoemd – het bisschoppelijk archief, de privékapel en de voor veel mensen onbekende tuin.

Het bisschopshuis is op zaterdag 12 september geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Op zondag 13 september kunnen bezoekers er van 13.00 tot 17.00 uur terecht.

Meer religieuze monumenten geopend

Tijdens het Open Monumentendagweekend zijn ook andere religieuze monumenten in Roermond toegankelijk. Zo kunnen bezoekers terecht in de Sint-Christoffelkathedraal, de bisschopskerk aan de Markt, en in de Caroluskapel bij de kantoren van het bisdom aan de Swalmerstraat.

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