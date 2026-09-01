Vier dagen feest in Amstenrade: dit staat er op het programma

AMSTENRADE – Amstenrade staat van vrijdag 25 tot en met maandag 28 september 2026 volledig in het teken van Cultuurweekend Austroa. Vier dagen lang kunnen jong en oud genieten van kermis, muziek, lokaal talent, een pubquiz, een dorpsontbijt en verschillende kinderactiviteiten.

Vrijdag: opening en lokaal talent

De kermisattracties openen vrijdag vanaf 14.00 uur. Om 18.30 uur verzorgt schutterij St. Gertrudis de officiële opening van de kermis.

Daarna krijgen kinderen tot en met 12 jaar tijdens Austroa haet talent de kans om hun talent aan heel Amstenrade te laten zien. Zingen, dansen, goochelen of een ander bijzonder talent: alles is welkom op het open podium. Deelnemers komen uit Amstenrade of de directe omgeving en kunnen zich vooraf aanmelden.

Na de optredens van het jonge talent neemt Danny Pouwels het muzikale programma over. DJ Fiasco sluit de eerste avond feestelijk af.

Zaterdag: schminken en pubquiz

Op zaterdag gaat de kermis om 13.00 uur open. Tussen 15.00 en 17.00 uur kunnen de jongste bezoekers zich gratis laten schminken door Jip en Jol.

Om 19.30 uur begint de Kirmes Austroa Pubquiz. Teams vanaf twee personen kunnen hun algemene kennis testen en strijden om de titel ‘slimste van Austroa’ en de bijbehorende wisselbokaal.

Deelname kost 3 euro per persoon, inclusief één drankje. Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Deejay Arnoud zorgt tijdens de pubquiz voor de muzikale begeleiding.

Zondag: dorpsontbijt en Thieskes Bloom

De zondag begint om 11.00 uur met een gezamenlijk dorpsontbijt. Belegde broodjes, soep en andere lekkernijen zorgen voor een smakelijke en gezellige start van de dag. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Luno Baby & Kids in Amstenrade.

Vanaf 13.00 uur zijn de kermisattracties geopend en zorgt DJ Max voor muziek. Ook Thieske van Austroa is aanwezig en deelt gratis kaartjes voor de attracties uit.

Rond 14.30 uur wordt Thieskes Bloom uitgereikt. Deze jaarlijkse onderscheiding is bedoeld voor de Vrijwilliger van het Jaar. Daarnaast vindt gedurende de middag een tombola plaats met prijzen die beschikbaar zijn gesteld door lokale ondernemers.

Maandag: familiedag met korting

Cultuurweekend Austroa wordt maandag afgesloten met een speciale familiedag. Vanaf 14.00 uur kunnen gezinnen nog één keer van de kermis genieten.

Bij alle attracties gelden die dag aantrekkelijke kortingen. Daarmee krijgt het vierdaagse cultuurweekend een feestelijke en voordelige afsluiting voor het hele gezin.

Vier dagen voor jong en oud

Met kermis, cultuur, muziek, lokaal talent en gezamenlijke activiteiten belooft Cultuurweekend Austroa opnieuw een gezellig dorpsfeest te worden waarin ontmoeting en saamhorigheid centraal staan.

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