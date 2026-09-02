Door Peter Trompetter

Het Franse theatergezelschap Plasticiens Volants kwam dinsdag 1 september naar Kerkrade centrum. De voorstelling YUNI’s Walkabout was onderdeel van Cultura Nova 2026.

Vanaf de Kapellaan konden belangstellenden meelopen met YUNI en de reusachtige ballonvis Triton. YUNI staat symbool voor eenheid uit diversiteit en verkent in haar regenboogkleurige kleding de omgeving van Kerkrade. De Markt was druk bezocht met mensen van alle leeftijden. Vooral de kinderen keken met grote belangstelling en fonkelende ogen naar het schouwspel. Het Franse theatergezelschap had alle touwtjes in handen en voerde de drie Plasticiens Volants op voortreffelijke wijze door de straten en over het marktplein. Duidelijk was te zien dat de spelers over een uitstekende conditie en bijzondere motoriek beschikken.

In Kerkrade ontmoet YUNI op de Markt de bijzondere vis Triton. Samen maken ze plezier met de bewoners en het publiek. Tijdens de voorstelling zijn er grote, verlichte opblaasfiguren, muziek en veel interactie.De parade wordt plotseling onderbroken door de slechtgehumeurde slang Quetzalcoatl. De sfeer verandert en de spanning tussen de figuren loopt op. YUNI probeert vervolgens de rust terug te brengen en de verschillende figuren weer samen te brengen. Voor het raadhuis eindigt de voorstelling. Daar mogen de kinderen op de foto met YUNI, de reusachtige pop met haar boodschap over het verleden en het heden. In het linkeroog was de lange Jan , de schoorsteen van de ON1 mijnvan Heerlen en in het rechter oog zag je een blik op de toekomst.

© Peter Trompetter Fotografie

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