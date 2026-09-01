Koempels ontmoeten elkaar opnieuw tijdens bijzonder treffen in Heerlen

HEERLEN – Na het succes van vorig jaar organiseert het Nederlands Mijnmuseum op zaterdag 12 september 2026 opnieuw een Koempeltreffen.Oud-mijnwerkers en andere geïnteresseerden zijn van 13.00 tot 17.00 uur welkom bij de historische Oranje-Nassau I-schacht in Heerlen.

Tijdens het Koempeltreffen krijgen oud-koempels de gelegenheid om elkaar te ontmoeten, herinneringen op te halen en ervaringen uit het Limburgse mijnverleden met elkaar te delen. Onder het genot van koffie, thee en iets lekkers kunnen bezoekers bovendien het iconische schacht- en ophaalgebouw van de Oranje-Nassau I bekijken.

Lezing door Wiel Kusters

Schrijver en dichter Wiel Kusters verzorgt om 14.30 uur een publiekslezing over zijn nieuwe boek Koempels: Ooggetuigen van de Limburgse mijnen.

Voor deze publicatie verdiepte Kusters zich in archiefmateriaal en historische documentatie waarin ooggetuigen van het Limburgse mijnbedrijf aan het woord komen. Hun persoonlijke verhalen geven een bijzonder beeld van het leven en werken in en rondom de mijnen.

Iedereen is welkom

Niet alleen oud-mijnwerkers, maar ook familieleden en andere geïnteresseerden in de Limburgse mijngeschiedenis zijn van harte welkom. Deelname is mogelijk na voorafgaande aanmelding.

Aanmelden kan via info@nederlandsmijnmuseum.nl of telefonisch via 045-5713707.

Koempeltreffen Nederlands Mijnmuseum

Zaterdag 12 september 2026

13.00 tot 17.00 uur

Oranje-Nassau I-schacht

Mijnmuseumpad 2, Heerlen

Glück Auf!

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