Eerste veroordeling voor moord op Tupac Shakur na bijna dertig jaar

LAS VEGAS – Bijna dertig jaar na de fatale schietpartij op Tupac Shakur is voor het eerst iemand schuldig bevonden aan de moord op de wereldberoemde rapper. Een jury in Las Vegas achtte de 63-jarige Duane ‘Keffe D’ Davis schuldig aan moord met gebruik van een dodelijk wapen.

De twaalf juryleden hadden minder dan drie uur nodig om tot hun oordeel te komen. Davis was de eerste en enige persoon die ooit werd aangeklaagd voor de moordzaak die de muziekwereld al sinds 1996 bezighoudt.

Niet de schutter, wel verantwoordelijk

Davis is niet aangewezen als de man die zelf op Tupac schoot. Volgens de aanklagers organiseerde hij de vergeldingsactie en zorgde hij voor het vuurwapen. Hij zat samen met drie andere mannen in de witte Cadillac van waaruit de schoten werden afgevuurd.

Onder de wetgeving van Nevada kan iemand ook voor moord worden veroordeeld wanneer diegene de aanval heeft georganiseerd of mogelijk gemaakt, zonder zelf de trekker over te halen. De drie andere inzittenden van de Cadillac zijn inmiddels overleden. Wie de fatale schoten precies afvuurde, is tijdens het proces niet officieel vastgesteld.

Schietpartij na bokswedstrijd

Tupac Shakur woonde op 7 september 1996 samen met platenbaas Marion ‘Suge’ Knight een bokswedstrijd van Mike Tyson bij in het MGM Grand in Las Vegas. In het casino ontstond een vechtpartij waarbij Tupac en leden van zijn gezelschap Orlando ‘Baby Lane’ Anderson aanvielen. Anderson was een neef van Davis.

Later die avond zaten Tupac en Knight in een zwarte BMW die voor een rood verkeerslicht stond. Een witte Cadillac kwam naast hun auto rijden, waarna meerdere schoten werden afgevuurd. Tupac werd meerdere keren geraakt. Knight raakte gewond, maar overleefde de aanslag.

Tupac overleed zes dagen later in het ziekenhuis. Hij was pas 25 jaar oud.

Eigen uitspraken werden belangrijk bewijs

De zaak bleef tientallen jaren onopgelost. Davis bracht de moord zelf opnieuw onder de aandacht door in interviews, documentaires en zijn in 2019 verschenen boek Compton Street Legend uitgebreid over de schietpartij te vertellen.

In opgenomen gesprekken verklaarde hij onder meer dat hij in de Cadillac zat en het vuurwapen naar de achterbank doorgaf. Deze verklaringen vormden een belangrijk deel van het bewijs van de aanklagers. Davis werd in 2023 gearresteerd en aangeklaagd.

Zijn advocaat stelde tijdens het proces dat de verhalen waren overdreven of verzonnen om geld te verdienen. Ook zou er onvoldoende onafhankelijk bewijs zijn om de uitspraken van Davis te ondersteunen. De jury volgde die verdediging niet en verklaarde hem schuldig.

Mogelijk levenslange gevangenisstraf

De straf van Davis wordt op 13 oktober bepaald. Hij kan maximaal een levenslange gevangenisstraf zonder mogelijkheid tot vervroegde vrijlating krijgen. Direct na het oordeel liet Davis aan de rechter weten dat hij in hoger beroep wil gaan.

Met het oordeel komt er na bijna dertig jaar een eerste veroordeling in een van de bekendste onopgeloste moordzaken uit de muziekgeschiedenis. Helemaal afgesloten is de zaak nog niet: Davis gaat in beroep en de identiteit van de daadwerkelijke schutter is juridisch niet vastgesteld.

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