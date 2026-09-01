Rico raakt Spiegeltent met nooit eerder gehoord nummer

HEERLEN – Ondanks de maandagavond was de Spiegeltent tijdens Cultura Nova goed gevuld met fans en echte hiphopheads. Rapper Rico zorgde op het Burgemeester van Grunsvenplein voor een muzikale én emotionele avond.

Rico, bekend van de legendarische hiphopformatie Opgezwolle, nam het publiek mee door verschillende fases van zijn muzikale leven. Het optreden kreeg een bijzonder persoonlijk karakter toen hij zijn telefoon pakte en een nummer liet horen dat nog nooit eerder voor publiek was uitgevoerd.

Het nummer ontstond in de periode waarin Rico zwaar worstelde met zijn drugsverslaving. De muziek en het verhaal kwamen zichtbaar recht uit zijn hart. Het zorgde voor een kwetsbaar moment tijdens een avond die verder volledig in het teken stond van hiphop, herkenning en verbinding.

Over zijn jarenlange strijd met drank en drugs schreef Rico samen met schrijver Job Hulsman het boek Mijn eigen wereld – Het gefreakte leven van Phreako Rico. Daarin vertelt hij openhartig over zijn muzikale carrière, meerdere opnames in afkickklinieken en zijn weg naar herstel.

Met het optreden bewees Rico opnieuw dat hiphop niet alleen draait om beats en sterke teksten, maar ook ruimte kan bieden aan kwetsbaarheid en persoonlijke verhalen. De goedgevulde Spiegeltent vormde daarvoor maandagavond het passende decor. Een bijzondere avond in Heerlen.

Door en foto: Gerrit Ter Mul

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