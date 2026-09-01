Vijftig inwoners van Landgraaf maken kans op vijf miljoen euro

LANDGRAAF – Vijftig inwoners uit postcodegebied 6372 in Landgraaf nemen plaats in de studio van Postcode Loterij Miljoenenjacht. Een van de aanwezigen kan tijdens de uitzending een bedrag van maximaal vijf miljoen euro winnen. Of de Landgravenaren in de prijzen vallen, is zondag 6 september vanaf 20.00 uur te zien bij SBS6.

De inwoners van Landgraaf zijn samen met deelnemers uit negen andere wijken in Nederland uitgenodigd voor de eerste aflevering van het nieuwe seizoen. In totaal zitten vijfhonderd kandidaten in de studio.

Maurice oefent samen met zijn vrouw

Een van de deelnemers is Maurice uit Landgraaf. Hij speelt al tien jaar mee met de Postcode Loterij en noemt de uitnodiging voor het televisieprogramma „hartstikke leuk”.

Maurice gaat samen met zijn vrouw naar de studio. Hun dochter is een groot fan van Miljoenenjacht en vindt het bijzonder dat haar ouders bij de opnames aanwezig zijn.

Ter voorbereiding hielden Maurice en zijn vrouw het nieuws goed in de gaten en keken ze oude afleveringen terug om de vragen te oefenen. Toch verwacht hij dat de spanning in de studio van invloed zal zijn.

„Als je eenmaal in de studio staat, is het door de spanning waarschijnlijk toch anders”, aldus Maurice.

Mocht hij een mooi bedrag winnen, dan wil hij daarmee zijn huis verbouwen. Ook is hij van plan het geld met zijn gezin te delen.

Kans op het Gouden Kofferspel

Een van de vijfhonderd aanwezige kandidaten maakt kans om door te dringen tot de finale. De finalist neemt plaats aan de desk naast presentatrice Linda de Mol en speelt daar het bekende Gouden Kofferspel.

Door de gouden koffers te openen, kan de kandidaat een bedrag winnen dat oploopt tot maximaal vijf miljoen euro.

Het bedrag dat in de studio wordt gewonnen, gaat ook naar een deelnemer die thuis meespeelt met de Postcode Loterij. Winston Gerschtanowitz belt tijdens de uitzending live aan bij deze thuiswinnaar om de gouden koffer te overhandigen. Deelnemers die met dezelfde postcode meespelen, verdelen het gewonnen bedrag eveneens met elkaar.

Uitzending op zondagavond

De aflevering met de vijftig inwoners uit Landgraaf wordt op zondag 6 september 2026 vanaf 20.00 uur uitgezonden op SBS6.

De Postcode Loterij schonk dit jaar naar eigen zeggen 378 miljoen euro aan ruim 150 goede doelen. Minimaal 40 procent van de inleg wordt gebruikt om organisaties te steunen die zich inzetten voor mens en natuur.

Foto: Jurgen Jacob Lodder

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