Dringende oproep: doneer dit weekend babykleding in Heerlen

HEERLEN – Eén op de dertien kinderen in Nederland groeit op in armoede. Stichting Babyspullen kampt momenteel met een dringend tekort aan babykleding en roept inwoners van Heerlen en omgeving op om dit weekend te helpen.

Scan deze code om te doneren:

Van vrijdag 4 tot en met zondag 6 september kunnen goede babykleding en babydekens worden ingeleverd aan de Burg. de Hesselleplein 26A in Heerlen.

Vooral maat 74 en 80 dringend nodig

Alle babykleding tot en met maat 80 is welkom. Vooral aan kleding in de maten 74 en 80 bestaat een groot tekort. Ook schone en warme babydekens zijn hard nodig.

De oproep richt zich eveneens op ouders en grootouders die nog goed bewaarde babyspullen op zolder hebben liggen. De kleding moet schoon, heel en zo goed als nieuw zijn. Ritsen moeten werken, alle knopen moeten aanwezig zijn en de kleding mag geen vlekken, gaten of duidelijke slijtage bevatten.

De achterliggende gedachte is eenvoudig: zou je jouw eigen baby hier met trots in aankleden?

Overdekt inleveren in Heerlen

De inzameling vindt volledig overdekt plaats in het gebouw van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Ook bij slecht weer kunnen donaties daarom gewoon worden afgegeven.

Donaties kunnen worden gebracht op:

Vrijdag 4 september van 19.00 tot 21.00 uur

Zaterdag 5 september van 10.00 tot 14.00 uur

Zondag 6 september van 12.00 tot 14.00 uur

Adres: Burg. de Hesselleplein 26A, Heerlen

Spullen krijgen snel een nieuwe bestemming

Na afloop van de inzameling sorteren vrijwilligers alle kleding en dekens. Vervolgens worden de spullen naar de opslagpunten van Stichting Babyspullen gebracht, zodat ze zo snel mogelijk terechtkomen bij gezinnen die ze hard nodig hebben.

Wie geen babykleding heeft, maar de actie toch wil steunen, kan een financiële bijdrage leveren via de aanwezige QR-code.

Laat zien dat Parkstad het hart op de juiste plek heeft en help mee om baby’s uit financieel kwetsbare gezinnen een warme en liefdevolle start te geven.

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