Update woningbouw aan de Mgr Van Gilsstraat

Een drastische metamorfose voor de wijk

Het bouwen kan beginnen. Op de plek van de oude Van Gilsflat verrijzen binnenkort twee nieuwe woontorens. In opdracht van woningcorporatie HEEMwonen bouwt hoofdaannemer Laudy Bouw & Ontwikkeling hier aan een grote vernieuwing. De gebouwen krijgen zes verdiepingen en bieden straks plaats aan in totaal 62 duurzame appartementen, verdeeld over 31 woningen per toren. De nieuwe woontorens lijken qua architectuur sterk op de bestaande toren aan de D. Schrijnenstraat, maar worden gelukkig iets lager.

De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang. Het boren van de zware funderingspalen is door de firma Vroom inmiddels succesvol afgerond. Voor de verdere realisatie is aannemer Laudy verantwoordelijk.

Als de werkzaamheden volgens planning verlopen, kunnen de nieuwe woningen eind 2027 worden opgeleverd. De nieuwbouw op deze historische locatie betekent een flinke verandering voor de wijk en geeft het gebied een geheel nieuwe uitstraling.

Een anekdote uit het verleden

Toen de Van Gilsflat in 1964 werd gebouwd, waren niet alle bewoners van de maisonnetteswoningen aan de Ailbertuslaan daar blij mee. Vanuit hun woningen hadden zij jarenlang een mooi en ver uitzicht op de Abdij Rolduc en de steenberg van Alsdorf. Met de komst van de hoge flat verdween dat vergezicht en keken zij voortaan tegen een grote flat aan.

Ik ken bewoners die daar nog altijd met spijt aan terugdenken en uiteindelijk zelfs naar elders zijn verhuisd. Voor hen betekende de komst van de Van Gilsflat een flinke verandering van het uitzicht dat zij jarenlang vanuit hun woning hadden gehad.

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