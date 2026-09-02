Van grafkelder tot kasteel: ontdek Landgraaf tijdens Open Monumentendagen

LANDGRAAF – Historische gebouwen, bijzondere verhalen en plekken die het verleden van Landgraaf zichtbaar maken, staan centraal tijdens de Open Monumentendagen. Op zaterdag 12 en zondag 13 september openen verschillende erfgoedlocaties hun deuren voor bezoekers.

Het landelijke thema is dit jaar Gebouw(d) om te blijven. In Landgraaf wordt dat thema ingevuld met een tentoonstelling, rondleidingen, historische ontdekkingen en aandacht voor monumenten die belangrijk zijn voor de identiteit van de gemeente.

Tentoonstelling ‘Erfgoed in gevaar’

De Open Monumentendagen worden zaterdag 12 september om 12.00 uur officieel geopend bij Heemkundevereniging Landgraaf in MFC An de Voeëgelsjtang.

Tegelijkertijd opent daar de tentoonstelling Erfgoed in gevaar. Aan de hand van foto’s en verhalen wordt aandacht besteed aan het mijnverleden, karakteristieke gevels, kerken en wijken die bepalend zijn voor de geschiedenis en het gemeenschapsgevoel van Landgraaf. De tentoonstelling is zaterdag tot 17.00 uur te bezoeken.

Ook het studiecentrum van de heemkundevereniging is geopend. Leden van de vereniging beantwoorden vragen over onderwerpen als genealogie, archeologie, paleografie en monumenten. Daarnaast kunnen bezoekers rondkijken op een boekenmarkt.

Ontdek 29 bijzondere plekken in de kerk

Op zondag 13 september is de monumentale Petrus en Pauluskerk in Schaesberg geopend van 13.00 tot 17.00 uur.

Met een speciaal rondleidingsboekje kunnen bezoekers 29 bijzondere plekken en voorwerpen in de kerk ontdekken. De route voert onder meer door de sacristie, over het oksaal en naar de grafkelder onder het kerkgebouw. Het boekje is verkrijgbaar in het Nederlands en Duits.

De Petrus en Pauluskerk werd in 1700 in gebruik genomen en maakt al meer dan drie eeuwen deel uit van de geschiedenis van Landgraaf. In de grafkelders onder de kerk werden onder anderen geestelijken en leden van de familie Van Schaesberg bijgezet.

Ook de parochiezaal is geopend. Bezoekers kunnen daar terecht voor koffie, thee en een gesprek.

Rondleidingen bij Kasteel Schaesberg

Landgoed Kasteel Schaesberg doet beide dagen mee aan het monumentenweekend. Op zaterdag en zondag starten rondleidingen om 11.00, 13.00 en 15.00 uur. Iedere rondleiding duurt ongeveer anderhalf uur.

Kasteel Schaesberg werd in de zestiende en zeventiende eeuw gebouwd op de plek van een middeleeuwse voorganger. Eeuwenlang was het de trots van de Heren van Schaesberg en vormde het een bijzonder voorbeeld van de Maaslandse renaissance.

Ook kent het kasteel een duister hoofdstuk. In de achttiende eeuw werden in de kelders leden van de beruchte Bokkenrijders opgesloten. Tegenwoordig zijn de restanten van het kasteel nog zichtbaar en wordt gewerkt aan de herbouw van de poorttoren van de voormalige kasteelhoeve.

Meer dan 2.000 jaar geschiedenis

Wie Landgraaf op eigen gelegenheid wil verkennen, kan terecht op www.ontdeklandgraaf.nl. Daar zijn tientallen historische locaties, verhalen en routes verzameld. Samen vertellen ze meer dan 2.000 jaar geschiedenis van de gemeente.

Ook monumenten over de grens geopend

Het monumentenweekend houdt niet op bij de landsgrens. Op zondag 13 september wordt in de Duitse partnergemeente Übach-Palenberg de Tag des offenen Denkmals gehouden.

Net als in Nederland openen daar bijzondere monumenten en historische locaties hun deuren. Daarmee kunnen bezoekers tijdens één weekend kennismaken met het erfgoed aan beide kanten van de grens.

Meer informatie over de Nederlandse activiteiten staat op www.openmonumentendag.nl. Het Duitse programma is te vinden op www.tag-des-offenen-denkmals.de.

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