Van zweefvlucht tot huiskameroptreden tijdens Veilingdiner in Heerlen

HEERLEN – Dineren en tegelijkertijd bieden op bijzondere prijzen en belevenissen. Dat kan op zaterdag 19 september tijdens het Veilingdiner van de Koninklijke Harmonie Heerlen. De opbrengst van de avond is volledig bestemd voor de aanschaf van nieuwe uniformen voor de muzikanten.

Het Veilingdiner vindt plaats bij Restaurant Grand Turquoise in de binnenstad van Heerlen. Van 19.00 tot 22.00 uur krijgen de gasten een viergangendiner voorgeschoteld, terwijl gedurende de avond uiteenlopende kavels onder de hamer gaan.

De presentatie en leiding van de veiling zijn in handen van de bekende Heerlense cabaretier Raymond Clement. Met zijn enthousiasme en gevoel voor humor moet hij ervoor zorgen dat niet alleen de biedingen, maar ook de sfeer tijdens de avond goed op gang komen.

Bijzondere kavels

Bezoekers kunnen bieden op een gevarieerd aanbod. Zo worden onder meer kunstwerken, huishoudelijke apparatuur, tegoedbonnen voor de sauna en kaarten voor voorstellingen bij Parkstad Limburg Theaters geveild. Voor wie op zoek is naar meer avontuur, staat er zelfs een zweefvlucht op het programma.

Daarnaast gaan verschillende bijzondere ontmoetingen en optredens onder de hamer. Zo kunnen gasten bieden op een meet-and-greet of een optreden van lokale artiesten in hun eigen huiskamer.

Nieuwe uniformen

De Koninklijke Harmonie Heerlen gebruikt de volledige opbrengst van het Veilingdiner voor haar kledingfonds. Dat fonds is nodig om nieuwe uniformen voor de leden van de harmonie aan te schaffen.

De avond is niet uitsluitend bedoeld voor leden, bekenden of vaste sympathisanten van de muziekvereniging. Ook mensen die de Koninklijke Harmonie Heerlen nog niet kennen, zijn van harte welkom. Het diner biedt daarmee een gelegenheid om kennis te maken met de vereniging, te genieten van een avond uit en tegelijkertijd de Heerlense harmonie te ondersteunen.

Reserveren

Een stoel voor het Veilingdiner kost 60 euro. Bij de prijs zijn een aperitief en het viergangendiner inbegrepen. Overige drankjes zijn voor eigen rekening.

Vooraf reserveren is verplicht. Aanmelden kan via veilingdiner@khheerlen.nl.

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