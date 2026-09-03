Wethouder Rick Kisters na bijna honderd dagen: ‘Inwoners mogen niet de dupe worden’

SIMPELVELD – Rick Kisters is inmiddels bijna honderd dagen wethouder van de gemeente Simpelveld. In een terugblik van de gemeente vertelt hij over zijn eerste maanden, de verantwoordelijkheid die bij het ambt komt kijken en zijn plannen voor de komende periode.

Kisters werd op 28 mei benoemd tot wethouder. Hij beheert de portefeuilles Financiën, Economie en Werk & Inkomen. Hoewel hij al jarenlang politiek actief was, bleek de overstap van gemeenteraad naar college groter dan verwacht.

Van raadslid naar wethouder

De politieke loopbaan van Kisters begon ongeveer vijftien jaar geleden. Hij startte als commissielid en was daarna acht jaar gemeenteraadslid voor LEEFBAAR. De functie van wethouder betekende echter een nieuwe manier van werken.

Tijdens de eerste weken kreeg hij veel nieuwe informatie, dossiers en vergaderstukken te verwerken. Pas nadat de eerste drukte enigszins was afgenomen, begon hij zich daadwerkelijk wethouder te voelen.

Dat hij op 34-jarige leeftijd wethouder van zijn eigen gemeente mag zijn, betekent veel voor hem. Kisters werd geboren en groeide op in Bocholtz. Veel inwoners kennen hem persoonlijk en weten hem daardoor gemakkelijk te vinden.

Dat levert soms verzoeken op waarvan mensen hopen dat hij ze snel kan regelen. Kisters ziet de korte afstand tot inwoners vooral als een voordeel: zij stappen gemakkelijk op hem af en vertellen wat er binnen de gemeente speelt.

Ideeën vanuit de gemeenschap

De betrokkenheid van inwoners en ondernemers heeft hem tijdens zijn eerste maanden positief verrast. Volgens Kisters zijn er binnen Simpelveld en Bocholtz veel mensen met ideeën die iets voor hun omgeving willen betekenen.

Hij wil die ideeën serieus bekijken, maar benadrukt tegelijkertijd dat het gemeentebestuur altijd rekening moet houden met het algemeen belang. Aan ieder besluit gaan afwegingen vooraf die voor inwoners niet altijd direct zichtbaar zijn.

Een keuze kan voor één persoon nadelig zijn, terwijl een ander besluit grotere gevolgen heeft voor de hele gemeenschap. De centrale vraag is volgens hem dan ook: “Waar zijn de meeste inwoners mee geholpen?”

Financieel gezond blijven

Een belangrijk onderdeel van zijn portefeuille is Financiën. Kisters wil dat Simpelveld financieel gezond blijft, maar ziet ook dat gemeenten voor moeilijke keuzes staan.

Veel gemeentelijke taken zijn wettelijk voorgeschreven. Volgens Kisters ligt ongeveer zeventig procent van het takenpakket al vast. Daardoor blijft bij het opstellen van de begroting maar een beperkt gedeelte over waarin de gemeente zelf keuzes kan maken.

Daarbij moet worden bepaald welke voorzieningen en plannen geld krijgen, waarop eventueel kan worden bespaard en hoe wordt voorkomen dat de lasten voor inwoners onnodig stijgen.

Ruimte voor lokale ondernemers

Ook op economisch gebied ziet Kisters mogelijkheden. Hij wil lokale ondernemers bezoeken en luisteren naar hun ervaringen en plannen. Zowel bestaande als startende ondernemers moeten volgens hem bij de gemeente kunnen aankloppen.

De gemeente kan ondernemers onder meer helpen bij het zoeken naar een geschikte locatie, de juiste ondersteuning of mogelijkheden om een plan verder uit te werken. Voor beginnende ondernemers is daarnaast een stimuleringsfonds beschikbaar.

Meer bedrijvigheid kan volgens Kisters zorgen voor extra levendigheid en de gemeente aantrekkelijker maken voor zowel inwoners als bezoekers.

Bescherming van inwoners

Binnen de portefeuille Werk & Inkomen krijgt Kisters te maken met onderwerpen als de Participatiewet, bijstandsuitkeringen, minimaregelingen en schuldhulpverlening.

Achter deze voorzieningen spelen ingewikkelde bestuurlijke en organisatorische vraagstukken. Zijn uitgangspunt is dat inwoners die afhankelijk zijn van ondersteuning zo weinig mogelijk van veranderingen achter de schermen mogen merken.

“Onze inwoners mogen niet de dupe worden”, benadrukt hij.

Aanspreekbaar op resultaten

Kisters wil open en transparant besturen. Over een jaar mogen inwoners hem naar eigen zeggen aanspreken op de resultaten binnen zijn portefeuilles. Dan moet zichtbaar zijn wat er is bereikt op het gebied van economie, gemeentelijke financiën en Werk & Inkomen.

Buiten het gemeentehuis is Kisters een familiemens, verenigingsman en sportliefhebber. Ook geniet hij graag van het Bourgondische leven in Limburg. Bij zijn werkzaamheden krijgt hij veel steun van zijn partner Sarina.

De eerste maanden stonden vooral in het teken van kennismaken en dossiers bestuderen. De komende periode moet blijken hoe de plannen worden omgezet in zichtbare resultaten voor Simpelveld en Bocholtz.

Bron: Gemeente Simpelveld

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