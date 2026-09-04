Lezing in Kerkrade neemt bezoekers mee naar de natuur van de Eifel

KERKRADE – Van kleurrijke vlinders en bloemrijke graslanden tot wilde katten en zwarte ooievaars: de Noord-Eifel kent een grote verscheidenheid aan planten en dieren. Op maandag 14 september vertelt Olaf Op den Kamp hierover tijdens een lezing van het Natuurhistorisch Genootschap in het Sjtaater Hoes in Kerkrade.

Tijdens de avond staat het gebied tussen grofweg Aken, Düren, Schleiden en de Hoge Venen centraal. Op den Kamp neemt bezoekers mee langs de verschillende landschappen en de soorten die daar voorkomen.

Bloemrijke graslanden en beukenhagen

Een van de onderwerpen zijn de zinkgraslanden rond Stolberg en Breinig. Hier groeien onder meer het zinkviooltje, Engels gras en blaassilene. De graslanden vormen ook het leefgebied van talrijke soorten dagvlinders.

Rond Monschau bepalen beukenhagen het landschap. Door dit gebied stroomt de Roer, waar vissen als het bermpje, de beekprik en de beekforel voorkomen. Langs het water zijn de waterspreeuw en de grote gele kwikstaart te zien.

Ook de moerassige beekdalen komen aan bod. Tussen planten als adderwortel en moerasspirea leven verschillende parelmoervlinders, waaronder de purperstreepparelmoervlinder, de zilveren maan en de ringoogparelmoervlinder. Daarnaast vinden de blauwe en rode vuurvlinder hier een geschikt leefgebied.

Bossen en wilde dieren

De lezing voert verder door Nationaal Park Eifel, met zijn stuwmeren, eikenbossen en beukenbossen. Op den Kamp besteedt onder meer aandacht aan de middelste bonte specht en aan de bossen waar eeuwenlang houtskool werd gebrand.

De Noord-Eifel biedt daarnaast ruimte aan edelherten, wilde zwijnen en wilde katten. Ook de zwarte ooievaar en de raaf komen in het gebied voor.

Praktische informatie

De lezing begint op maandag 14 september om 19.30 uur in het Sjtaater Hoes aan de Schaesbergerstraat 27 in Kerkrade.

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