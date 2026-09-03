Vijftig inwoners Brunssum maken kans op miljoenen bij Miljoenenjacht

BRUNSSUM – Vijftig inwoners uit het Brunssumse postcodegebied 6441 reizen binnenkort samen naar de studio van Postcode Loterij Miljoenenjacht. Daar maken zij kans op prijzen die kunnen oplopen tot vijf miljoen euro. Hun avontuur is zondag 13 september vanaf 20.00 uur te zien bij SBS6.

De uitnodiging voor het televisieprogramma heeft verschillende inwoners van Brunssum dichter bij elkaar gebracht. Annie, een van de genodigden, plaatste na ontvangst van haar uitnodiging een oproep op Facebook.

Daarop kwamen enthousiaste reacties van andere inwoners die eveneens naar de studio mogen.

Samen met de bus naar de studio

“Inmiddels zijn we met zo’n twintig mensen die allemaal een uitnodiging hebben ontvangen”, vertelt Annie. “We reizen samen met de bus naar de studio. De feeststemming zit er nu al goed in.”

Hoewel de deelnemers elkaar nog niet allemaal persoonlijk kennen, is volgens Annie in de gezamenlijke appgroep al een gezellige sfeer ontstaan.

Voor de 80-jarige inwoonster draait de dag niet alleen om het winnen van een geldbedrag. Zij kijkt vooral uit naar de gezamenlijke ervaring.

“Natuurlijk zou het prachtig zijn om iets te winnen, bijvoorbeeld om mijn zoon, dochter en kleinzoon iets toe te stoppen, maar ik reken nergens op. Alleen al zo’n bijzondere dag samen meemaken is hartstikke mooi. Wij gaan duimen!”

Kans op vijf miljoen euro

De vijftig inwoners uit Brunssum zitten samen met deelnemers uit negen andere wijken in de studio. In totaal zijn er vijfhonderd kandidaten aanwezig.

Tijdens verschillende spelrondes vallen steeds meer deelnemers af. Uiteindelijk maakt één kandidaat kans om aan tafel bij presentatrice Linda de Mol het Gouden Kofferspel te spelen.

Door de bekende gouden koffers te openen, kan de finalist een bedrag winnen dat oploopt tot maximaal vijf miljoen euro.

Ook thuis wordt een bedrag gewonnen

Het bedrag dat de finalist in de studio wint, wordt eveneens uitgekeerd aan een deelnemer van de Postcode Loterij thuis.

Winston Gerschtanowitz belt tijdens de uitzending live bij deze winnaar aan om de gouden koffer te overhandigen. Deelnemers die met dezelfde postcode als de thuiswinnaar meespelen, verdelen eveneens een bedrag met elkaar.

Of een van de vijftig inwoners uit Brunssum daadwerkelijk in de prijzen valt, is te zien in de tweede aflevering van het nieuwe seizoen.

De uitzending van Postcode Loterij Miljoenenjacht met de inwoners uit Brunssum is op zondag 13 september 2026 vanaf 20.00 uur te zien bij SBS6.

Fotocredit: Jurgen Jacob Lodder

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