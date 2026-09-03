Van Spaans tot glas-in-lood: nieuw cursusaanbod in Landgraaf

LANDGRAAF – Een nieuwe taal leren, creatief aan de slag gaan of veiliger deelnemen aan het verkeer? Service Gilde Landgraaf start dit najaar met een veelzijdig programma vol cursussen, lezingen en activiteiten. Het aanbod is geschikt voor deelnemers met uiteenlopende interesses en niveaus.

Wie in het najaar van 2026 iets nieuws wil leren of actief en betrokken wil blijven, kan opnieuw terecht bij Service Gilde Landgraaf. De organisatie biedt zowel educatieve als creatieve en sportieve activiteiten aan.

Verschillende taalcursussen

Op het programma staan cursussen Frans, Italiaans en Spaans. Ook wordt Nederlands voor Duitstaligen aangeboden.

De cursussen zijn bedoeld voor mensen die een nieuwe taal willen leren of hun bestaande kennis verder willen ontwikkelen.

Creatief en ambachtelijk bezig zijn

Voor creatieve deelnemers is er eveneens veel keuze. Zij kunnen onder meer aan de slag met glas-in-lood, boekbinden, schilderen, tekenen, aquarelleren en poppenbeelden.

Het programma biedt daarmee ruimte voor zowel traditionele ambachten als verschillende vormen van beeldende kunst.

Bridge, bewegen en verkeersveiligheid

Kaartliefhebbers kunnen deelnemen aan bridgecursussen voor beginners en gevorderden. Daarnaast zijn er activiteiten gericht op bewegen, techniek en verkeersveiligheid.

Op het programma staan onder meer Tai Chi, Veilig op weg, Veilig op de e-bike en Veiligheid en Techniek.

Lezingen over kunst en cultuur

Service Gilde Landgraaf organiseert dit najaar ook verschillende lezingen en culturele bijeenkomsten. Daarbij wordt onder meer aandacht besteed aan glas-in-lood in de kunst, Italiaanse kunstenaars en de Japanse kunstenares Yayoi Kusama.

Onder de noemer Natuurlijk Bewegen worden eveneens activiteiten gehouden. Deze hebben onder meer betrekking op fotografie, de Schinveldse bossen en de geschiedenis van de Bokkenrijders in de regio.

Aanmelden voor de cursussen

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via het formulier op www.gildelandgraaf.nl.

Telefonisch aanmelden kan via 045 569 56 80. Het kantoor van Service Gilde Landgraaf in het Burgerhoes is op maandag, dinsdag en woensdag bereikbaar van 09.30 tot 12.00 uur.

Aanmelden kan ook per e-mail via gildelandgraaf@gmail.com.

Het volledige cursus- en activiteitenprogramma voor het najaar van 2026 is te bekijken op www.servicegilde-landgraaf.nl.

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