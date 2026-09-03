Topveld jaagt op parcoursrecord tijdens Obvion Run in Heerlen

HEERLEN – De Obvion Run krijgt op zondag 13 september 2026 voor het eerst een afzonderlijke 10 km-toprun. Verschillende sterke wedstrijdlopers uit Limburg en daarbuiten verschijnen aan de start. Omdat het parcours officieel is opgemeten door de KNAU, lijkt alles klaar voor snelle tijden en mogelijk zelfs een nieuw parcoursrecord.

De Obvion Run vindt op zondag 13 september plaats in Heerlen.

Beschrijving: Officieel logo van de Obvion Run, het hardloop- en wandelevenement met start en finish op het Burgemeester van Grunsvenplein in Heerlen.

Met de toevoeging van de 10 km-toprun zet de Obvion Run een volgende sportieve stap. De organisatie wil regionale wedstrijdlopers de mogelijkheid bieden om dicht bij huis tegen een sterk deelnemersveld te lopen.

Daarnaast is het de ambitie om de komende jaren steeds meer snelle lopers van buiten Zuid-Limburg naar Heerlen te trekken.

Sterk deelnemersveld aan de start

Een van de opvallendste namen is Per Velraeds uit Sweikhuizen. Hij liep dit jaar 14 minuten en 12 seconden op de 5 kilometer en heeft op de 10 kilometer een tijd van 29:55 achter zijn naam staan.

Ook de ervaren Roger Smeets uit Elsloo verschijnt aan de start. Zijn persoonlijk record op de 10 kilometer bedraagt 29:21.

Alex en Bodi Smeets, eveneens afkomstig uit Elsloo, kiezen dit jaar voor de 10 kilometer. Vorig jaar stonden zij allebei op het podium van de halve marathon tijdens de Obvion Run.

Het regionale deelnemersveld wordt verder aangevuld door onder anderen Falco Aarts uit Bunde, Tim Stoffelen uit Maastricht en Milo Geilen uit Sittard.

Parcoursrecord Mick Wolvekamp onder druk

Een bijzondere rol is weggelegd voor Obvion Run-ambassadeur Mick Wolvekamp. Hij is momenteel houder van zowel het parcoursrecord op de BLEND 5 km als op de 10 kilometer.

Op de langste van deze twee afstanden staat zijn record op 31:02. Met meerdere deelnemers die op papier sneller hebben gelopen, lijkt een aanval op dat parcoursrecord aannemelijk.

“Het is mooi dat de Obvion Run met de 10 kilometer deze stap zet”, vertelt Wolvekamp. “Er lopen in Zuid-Limburg en omgeving veel sterke atleten. Met een officieel gemeten parcours krijgen zij dicht bij huis de kans om tegen een sterk deelnemersveld een snelle tijd neer te zetten.”

Wolvekamp hoopt dat de toprun de komende jaren steeds meer snelle lopers naar Heerlen zal trekken.

Parcours officieel opgemeten

Het parcours van de 10 kilometer is dit jaar officieel opgemeten door de KNAU. Dat gebeurde met een gekalibreerde fiets en volgens de officiële meetprocedure.

Wedstrijdlopers kunnen hierdoor in Heerlen over een nauwkeurig vastgestelde afstand strijden om snelle tijden en persoonlijke records.

De toprun richt zich op de strijd vooraan, maar de 10 kilometer blijft toegankelijk voor alle deelnemers. Recreatieve hardlopers lopen tijdens de Obvion Run dus over hetzelfde parcours als de toplopers.

Ook vrouwenrecord mogelijk in gevaar

Het huidige parcoursrecord bij de mannen bedraagt 31:02. Bij de vrouwen staat de snelste tijd op 35:56.

Met het sterke deelnemersveld hoopt de organisatie dat beide records op zondag 13 september serieus onder druk komen te staan.

De 10 km-toprun maakt onderdeel uit van de Obvion Run in Heerlen. De start en finish bevinden zich op het Burgemeester van Grunsvenplein.

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