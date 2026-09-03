Obvion Run koerst af op nieuw record met 3.500 deelnemers

HEERLEN – De Obvion Run blijft groeien. Op zondag 13 september 2026 worden in Heerlen ongeveer 3.500 hardlopers en wandelaars verwacht. Daarmee lijkt de organisatie opnieuw een deelnemersrecord te gaan verbreken. Nieuw dit jaar zijn onder meer een 10 km-toprun en de samenwerking met het goede doel MetaKids.

Ook de jongste deelnemers kunnen tijdens de Obvion Run meedoen aan de gratis Kids Run.

Na het deelnemersrecord van vorig jaar lopen ook de inschrijvingen voor de komende editie hard. De Obvion Run brengt opnieuw recreatieve deelnemers, wedstrijdlopers, wandelaars en kinderen samen in het centrum van Heerlen.

Alle onderdelen starten en finishen op het Burgemeester van Grunsvenplein. Deelnemers kunnen kiezen uit de BLEND 5 km, de 10 kilometer, de halve marathon en de Obvion Walk. Voor kinderen wordt opnieuw de gratis Kids Run gehouden.

De Obvion Run vindt op zondag 13 september plaats in Heerlen.

Beschrijving: Officieel logo van de Obvion Run, het hardloop- en wandelevenement met start en finish op het Burgemeester van Grunsvenplein in Heerlen.

Sport verbindt jong en oud

“Dat we richting de 3.500 deelnemers gaan, is natuurlijk geweldig”, zegt Jesse Linssen, directeur van Stichting Grand Ballon. “Maar nog belangrijker vind ik dat de Obvion Run zoveel mensen met sport verbindt.”

Volgens Linssen brengt het evenement jong en oud, recreanten en prestatiegerichte sporters bij elkaar. “Als we daarmee mensen inspireren om te bewegen en plezier aan sport te beleven, dan is onze missie geslaagd.”

Nieuwe 10 km-toprun

Ook op sportief gebied zet de Obvion Run dit jaar een volgende stap. Het parcours van de 10 kilometer is officieel gecertificeerd door de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU).

Voor het eerst krijgt deze afstand een afzonderlijk topveld met snelle wedstrijdlopers uit Zuid-Limburg en daarbuiten. De organisatie wil hiermee het wedstrijdelement versterken en snelle tijden op het parcours mogelijk maken.

Onder anderen parcoursrecordhouder Mick Wolvekamp en de Limburgse toplopers Per Velraeds, Roger Smeets, Alex Smeets en Bodi Smeets verschijnen aan de start.

Nieuwe wandelroutes rondom Heerlen

De Obvion Walk maakt voor het derde achtereenvolgende jaar deel uit van het programma. Wandelaars kunnen kiezen uit een korte route van ongeveer 10 kilometer en een lange route van circa 20 kilometer.

Ieder jaar stelt de organisatie nieuwe wandelroutes samen. Hierdoor kunnen deelnemers de omgeving van Heerlen telkens op een andere manier ontdekken. Onderweg worden rustposten ingericht. Dit jaar komt er bovendien een speciaal fotopunt langs de route.

Lopen voor MetaKids

De Obvion Run is dit jaar voor het eerst verbonden aan MetaKids. Deze organisatie zet zich in voor kinderen met metabole ziekten en financiert onderzoek naar betere behandelingen.

De betrokkenheid bij het goede doel is extra dichtbij, omdat twee kinderen uit de regio door een metabole ziekte zijn getroffen. Rondom het evenement wordt aandacht gevraagd voor deze ziekten. Deelnemers kunnen bovendien geld inzamelen voor MetaKids.

Muziek, foodtrucks en activiteiten

Niet alleen op het parcours, maar ook op het Burgemeester van Grunsvenplein is gedurende de dag van alles te beleven. Muziek, foodtrucks en gezamenlijke warming-ups zorgen voor een sportieve en feestelijke sfeer.

Ook voor kinderen zijn er naast de gratis Kids Run verschillende activiteiten. Daardoor is de Obvion Run niet uitsluitend bedoeld voor deelnemers, maar ook voor familieleden, vrienden en andere bezoekers die de hardlopers en wandelaars willen aanmoedigen.

Eerste startschot om 09.30 uur

Om 09.30 uur klinkt het eerste startschot. Wethouder Alain Janssen, met onder meer Sport en Sportevenementen in zijn portefeuille, geeft het startsein voor de halve marathon.

De 10 kilometer wordt gestart door Peter Dijks, CEO van Obvion Hypotheken. Dennis Meevissen, eigenaar van BLEND Consultants, geeft het startsein voor de BLEND 5 km. MetaKids verzorgt het startmoment van de Kids Run.

Met duizenden deelnemers, vrijwilligers, partners en bezoekers belooft zondag 13 september opnieuw een drukke en feestelijke sportdag te worden. De routes voeren door Heerlen en deels door de gemeente Voerendaal.

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