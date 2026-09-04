Dubbel succes voor Limburgs erfgoed: BC mOERveld en Koen van der Maat vallen in de prijzen

MAASTRICHT – BC mOERveld ontvangt de Cultuurfonds Limburg Inspiratieprijs 2026. De organisatie in Moorveld krijgt 15.000 euro voor de manier waarop zij erfgoed, natuur, educatie en duurzaamheid met elkaar verbindt. De Jongerencultuurprijs van 2.500 euro gaat naar molenaar Koen van der Maat.

Met de prijzen zet het Cultuurfonds Limburg dit jaar mensen en organisaties in de schijnwerpers die erfgoed toegankelijk maken voor nieuwe generaties. De uitreiking vindt plaats op 12 november. Emile Roemer, commissaris van de Koning en voorzitter van het Cultuurfonds Limburg, overhandigt de onderscheidingen.

Verleden en toekomst in Moorveld

BC mOERveld werkt vanuit een gereconstrueerde bandkeramische nederzetting in Moorveld. Bezoekers, vrijwilligers, scholen en makers kunnen er kennismaken met archeologie, natuur, ambachten en duurzame oplossingen.

De jury waardeert vooral dat deelnemers niet alleen informatie krijgen, maar ook zelf aan de slag gaan. Door samen te leren, te experimenteren en dingen te maken, wordt kennis over het verleden tastbaar.

Een belangrijk onderdeel is de betrokkenheid van jongeren. Zij krijgen de ruimte om vanuit hun eigen interesses en talenten met erfgoed bezig te zijn. Daarbij worden kennis en leefwijzen van vroegere generaties verbonden met vraagstukken van nu, zoals duurzaamheid.

Naast het geldbedrag van 15.000 euro ontvangt BC mOERveld een bronzen kunstobject van Gabriel Guevara.

Waardering voor jonge molenaar

De Jongerencultuurprijs wordt dit jaar voor de derde keer uitgereikt. Winnaar Koen van der Maat krijgt de onderscheiding voor zijn inzet om het molenaarsambacht en het molenerfgoed onder de aandacht te brengen.

Volgens de jury maakt hij het eeuwenoude vak op een enthousiaste manier aantrekkelijk voor een nieuwe generatie. Zijn persoonlijke verhaal en zichtbaarheid in de media laten zien dat erfgoed niet alleen over het verleden gaat, maar ook door jonge mensen kan worden voortgezet.

De jury ziet Van der Maat als een voorbeeld voor andere jongeren en als iemand die kan bijdragen aan een eigentijds beeld van het molenaarsvak.

Vier eervolle vermeldingen

Naast de twee hoofdprijzen kent de jury vier eervolle vermeldingen toe.

Tasilo Pieck wordt gewaardeerd voor het verzamelen, vertellen en doorgeven van Moluks immaterieel erfgoed. Zijn werk helpt de Molukse geschiedenis, cultuur en verhalen levend te houden voor nieuwe generaties.

Heemkring Heel krijgt erkenning voor het behouden en toegankelijk maken van lokaal erfgoed. De stichting zet zich onder meer in voor kwetsbaar erfgoed, zoals het kasteel van Heel, en brengt de Romeinse geschiedenis van het dorp onder de aandacht.

Marlies Vermeulen en Remy Kroese van het Institute of Cartopology ontvangen een eervolle vermelding voor hun vernieuwende onderzoek naar de leefomgeving. Met historische bronnen, landschapsgeschiedenis en kaarten laten zij zien hoe mens, natuur en cultuur elkaar door de tijd heen beïnvloeden.

Ook Dean Voskamp wordt genoemd. De jury prijst de manier waarop hij zich op zeer jonge leeftijd het molenaarsambacht eigen maakt en daarmee laat zien dat oude ambachten ook toekomst hebben.

Bron: Cultuurfonds Limburg.

Fotograaf: Koen Kruchten | Imageyes

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