Leer bridge in zes weken tijdens gezellige cursus in Waubach

LANDGRAAF – Wie graag bridge wil leren én nieuwe mensen wil ontmoeten, kan vanaf vrijdag 23 oktober deelnemen aan een laagdrempelige bridgecursus in Waubach. De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten van twee uur en wordt gegeven volgens een nieuwe, toegankelijke lesmethode.

Bridge is niet alleen een uitdagend kaartspel, maar ook een gezellige activiteit waarbij ontmoeting en sociaal contact centraal staan. De cursus maakt deel uit van de huiskamerprojecten in de gemeente Landgraaf. Binnen deze projecten kunnen senioren samenkomen en deelnemen aan verschillende activiteiten.

Stap voor stap bridge leren

De cursus is geschikt voor beginners die nog nooit bridge hebben gespeeld. De deelnemers leren het spel stap voor stap, waardoor voorkennis niet nodig is. Tijdens de zes bijeenkomsten is er voldoende ruimte om te oefenen, vragen te stellen en de andere deelnemers te leren kennen.

De lessen vinden vanaf vrijdag 23 oktober plaats van 09.30 tot 11.30 uur in Waubach. De volledige cursus van zes bijeenkomsten kost € 25.

Samen kaarten en nieuwe mensen ontmoeten

Met de cursus wil vrijwilliger Peter van den Boogaard niet alleen mensen kennis laten maken met bridge. De bijeenkomsten bieden senioren ook de mogelijkheid om onder het genot van een kaartspel samen een gezellige ochtend door te brengen.

Dat sociale aspect is belangrijk, omdat steeds meer ouderen te maken krijgen met eenzaamheid. Activiteiten zoals bridge kunnen mensen met elkaar in contact brengen en zorgen voor een vast en plezierig moment in de week.

Aanmelden en informatie

Belangstellenden kunnen voor meer informatie of aanmelding contact opnemen met Peter van den Boogaard.

Startdatum: vrijdag 23 oktober

Tijd: 09.30 tot 11.30 uur

Locatie: Waubach

Duur: zes bijeenkomsten van twee uur

Kosten: € 25 voor de volledige cursus

E-mail: peterboogaard45@tutamail.com

Telefoon: 045-8886168

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