Advertentie
Shop bij Amazon.nl en steun Parkstad Actueel

Bekijk het actuele aanbod van Amazon.nl. Wanneer je via onze link bestelt, ontvangen wij mogelijk een kleine vergoeding. Jij betaalt niets extra.

Bekijk Amazon.nl

Senioren spelen samen bridge tijdens een bridgecursus in Waubach

Leer bridge in zes weken tijdens gezellige cursus in Waubach

door

LANDGRAAF – Wie graag bridge wil leren én nieuwe mensen wil ontmoeten, kan vanaf vrijdag 23 oktober deelnemen aan een laagdrempelige bridgecursus in Waubach. De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten van twee uur en wordt gegeven volgens een nieuwe, toegankelijke lesmethode.

Bridge is niet alleen een uitdagend kaartspel, maar ook een gezellige activiteit waarbij ontmoeting en sociaal contact centraal staan. De cursus maakt deel uit van de huiskamerprojecten in de gemeente Landgraaf. Binnen deze projecten kunnen senioren samenkomen en deelnemen aan verschillende activiteiten.

Stap voor stap bridge leren

De cursus is geschikt voor beginners die nog nooit bridge hebben gespeeld. De deelnemers leren het spel stap voor stap, waardoor voorkennis niet nodig is. Tijdens de zes bijeenkomsten is er voldoende ruimte om te oefenen, vragen te stellen en de andere deelnemers te leren kennen.

De lessen vinden vanaf vrijdag 23 oktober plaats van 09.30 tot 11.30 uur in Waubach. De volledige cursus van zes bijeenkomsten kost € 25.

Samen kaarten en nieuwe mensen ontmoeten

Met de cursus wil vrijwilliger Peter van den Boogaard niet alleen mensen kennis laten maken met bridge. De bijeenkomsten bieden senioren ook de mogelijkheid om onder het genot van een kaartspel samen een gezellige ochtend door te brengen.

Dat sociale aspect is belangrijk, omdat steeds meer ouderen te maken krijgen met eenzaamheid. Activiteiten zoals bridge kunnen mensen met elkaar in contact brengen en zorgen voor een vast en plezierig moment in de week.

Aanmelden en informatie

Belangstellenden kunnen voor meer informatie of aanmelding contact opnemen met Peter van den Boogaard.

Startdatum: vrijdag 23 oktober

Tijd: 09.30 tot 11.30 uur

Locatie: Waubach

Duur: zes bijeenkomsten van twee uur

Kosten: € 25 voor de volledige cursus

E-mail: peterboogaard45@tutamail.com

Telefoon: 045-8886168

About The Author

Redactie van ParkstadActueel

See author's posts

Advertentie
Bekijk de actuele aanbiedingen van HEMA
Advertentie
Een huurauto nodig voor je volgende reis?

Bekijk eenvoudig het aanbod van huurauto’s via VIPCars.com.

Bekijk huurauto’s
Affiliatelink – Parkstad Actueel kan een vergoeding ontvangen.
Advertentie
Parfumbella Exclusive Perfumes
Ontdek jouw nieuwe favoriete geur

Bekijk het assortiment dames-, heren- en unisexparfums bij Parfumbella.

Bekijk de parfums
Affiliatelink – Parkstad Actueel kan een vergoeding ontvangen.