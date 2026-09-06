Kinderoogarts Jan Tjeerd de Faber spreekt tijdens Rolduclezing 2026

KERKRADE – Stichting Lève Rolduc houdt op vrijdag 25 september 2026 de vijftiende Rolduclezing in Abdij Rolduc. Gastspreker is drs. Jan Tjeerd de Faber, oud-leerling van Gymnasium Rolduc en een internationaal bekende kinderoogarts. Onder de titel Avonturen van een kinderoogarts op de barricade vertelt hij over zijn medische loopbaan en zijn jarenlange strijd tegen consumentenvuurwerk.

Van Rolduc naar de kinderoogheelkunde

De Faber werd in 1955 geboren in Kerkrade en behaalde in 1974 zijn diploma aan Gymnasium Rolduc. Daarna studeerde hij geneeskunde en psychologie in Nijmegen en Rotterdam. Na opleidingen tot huisarts en tropenarts deed hij in Houston onderzoek naar de hersenen en het gezichtsvermogen. Vervolgens specialiseerde hij zich in de oogheelkunde en later in de kinderoogheelkunde.

Vanaf 1991 werkte hij als kinderoogarts in Het Oogziekenhuis Rotterdam. Naast kinderen en volwassenen behandelde hij ook dieren uit Diergaarde Blijdorp. In 2022 werd De Faber voor zijn werk en maatschappelijke inzet benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Jarenlange strijd tegen vuurwerkletsel

Tijdens veel jaarwisselingen werd De Faber geconfronteerd met ernstig oogletsel door vuurwerk. Niet alleen afstekers, maar ook omstanders en jongeren raakten gewond. Samen met collega’s richtte hij daarom het Vuurwerkmanifest op en pleitte hij jarenlang voor een verbod op consumentenvuurwerk.

Die inzet vormt een belangrijk onderdeel van de lezing. De Wet veilige jaarwisseling werd in 2025 door zowel de Tweede als de Eerste Kamer aangenomen. De Faber vertelt in Rolduc over de lange weg naar dat politieke besluit, maar neemt bezoekers ook mee in bijzondere ervaringen uit zijn loopbaan. Als toegift komen zijn avonturen als oogarts in de dierentuin aan bod.

Programma Rolduclezing 2026

15.15 uur: ontvangst met koffie, thee en vlaai in de Kruisgang van Rolduc

ontvangst met koffie, thee en vlaai in de Kruisgang van Rolduc 15.50 uur: uitnodiging om naar zaal 1 te gaan

uitnodiging om naar zaal 1 te gaan 16.00 uur: welkomstwoord door voorzitter dr. Jan Schrijen

welkomstwoord door voorzitter dr. Jan Schrijen 16.05 uur: aanvang van de lezing

aanvang van de lezing 17.00 tot 17.30 uur: afsluiting en nazit

Aanmelden voor de lezing

De toegangsprijs bedraagt 15 euro per persoon. Aanmelden is verplicht en kan tot en met 18 september via het digitale aanmeldingsformulier van Stichting Lève Rolduc. Een aanmelding is definitief nadat de toegangsprijs is ontvangen. Bij grote belangstelling geldt de volgorde van digitale aanmelding, mits de betaling is voldaan.

Bron en afbeelding: Stichting Lève Rolduc.

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