Cultura Nova sluit bijzondere 35e editie af

HEERLEN – Tien dagen lang vormden theaters, pleinen, straten en onverwachte locaties in Parkstad Limburg het podium van Cultura Nova. De 35e editie van het internationale beeldend theaterfestival bracht van vrijdag 28 augustus tot en met zondag 6 september 2026 meer dan 250 voorstellingen en activiteiten. Internationale gezelschappen, regionale talenten, jonge makers en bezoekers kwamen samen rond verbeelding, ontmoeting en nieuwe verhalen.

YUNI brengt wijken en bezoekers samen

De jubileumeditie begon met From Black to Rainbow van het Franse gezelschap Plasticiens Volants. Vanuit vier wijken van Heerlen trokken kleurrijke parades richting het Maankwartier. Daar ontmoette het publiek voor het eerst YUNI, het nieuwe personage van Cultura Nova dat symbool staat voor verbinding en ontmoeting.

YUNI bleef niet alleen in Heerlen. Het personage trok verder door Parkstad en bezocht ook Brunssum en Kerkrade. Zo bracht de opening kunst letterlijk naar de inwoners toe en ontstonden op verschillende plaatsen ontmoetingen tussen bewoners, bezoekers en makers.

Internationaal circus en kleine menselijke verhalen

Een van de grote publiekstrekkers was de Nederlandse première van Entre Chiens et Louves van het Franse Cirque Le Roux in Theater Heerlen. In de voorstelling kwamen acrobatiek, dans, filmische vormgeving en theater samen in een verhaal over liefde, onderdrukking en de moed om jezelf te zijn.

Ook de openluchtvoorstelling Zloty van het Spaanse Cia. Pau Palaus groeide uit tot een publieksfavoriet. Met clownerie, livemuziek, humor en ontroering liet het gezelschap zien dat een grote festivalervaring ook uit een klein en menselijk verhaal kan ontstaan.

Zloty van Cia. Pau Palaus tijdens Cultura Nova 2026. Foto: Cultura Nova.

Van zintuiglijk muziektheater tot opera

De veelzijdigheid van de editie was te zien in producties als HYPERSENSES van Laika en Zefiro Torna. Bezoekers namen plaats aan tafel voor een ervaring waarin muziek, beeld, geur, smaak en aanraking met elkaar werden verbonden. Verder waren onder meer QAQNAS van Huba de Graaff en Naaz, S.A.M. van Dyane Donck Company en WAAN van Muziektheater BOT te beleven.

Opera Compact bracht Carmen naar de zandbak van Equine Park Hulsberg. Met deze bijzondere locatie liet het gezelschap zien hoe opera buiten de gebruikelijke theaterzaal een nieuw publiek kan bereiken.

Carmen van Opera Compact in Equine Park Hulsberg. Foto: Cultura Nova.

Muziek als verbindende kracht

Muziek klonk tijdens Cultura Nova op uiteenlopende plekken. Het wereldberoemde Kronos Quartet bracht met Responding to War muziek, beelden en verhalen over oorlog en herinnering samen. Op straat combineerden onder andere 95% Mortel van Cie. du Coin en Amin van Cie. Dyptik muziek, beweging en ontmoeting.

De Spiegeltent op het festivalplein fungeerde opnieuw als vaste ontmoetingsplek. Daar was iedere avond gratis livemuziek van onder anderen Rico, Min Taka, Marathon, Ketekalles en ZEA & Drumband Hallelujah Makkum.

Ruimte voor jonge makers

Cultura Nova gaf ook veel ruimte aan jonge makers en nieuwe stemmen. Het programma omvatte onder meer Wild Woman – Part I: The Bone Collector van Princess Isatu Hassan Bangura, Ashes to Ashes van MC Makita, VV | ENERGY van Sharon Wesseling en 20Hertz en de combinatie Rotunda / Public Attention. Ook TRANS- en DE BUNKER maakten deel uit van de editie.

Ontdekken voor de jongste bezoekers

Ook voor kinderen en families was er een breed aanbod. Van Bowie for babies voor de allerkleinsten tot Full House van Eléctrico 28, Amadou van Laika en De Exploderende Walvismusical van Elsa van Dijk. Op het festivalplein konden kinderen gratis jeugdfilms bekijken en zich onderdompelen in La Kermesse van het Franse gezelschap La Machine.

La Kermesse tijdens Cultura Nova 2026. Foto: Jordi Bover.

Volgende editie in 2027

Na de bijzondere 35e editie kijkt Cultura Nova alweer vooruit. De 36e editie staat gepland van 27 augustus tot en met 5 september 2027.

Meer informatie is te vinden op www.culturanova.nl.

Bron: Cultura Nova.

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