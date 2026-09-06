Nieuwe Helden Next Level start gratis talentprogramma in Maastricht

MAASTRICHT – Nieuwe Helden Next Level breidt uit naar Maastricht. Eind oktober beginnen bij United World College Maastricht de repetities voor de eerste basiseditie in de stad. Deelname is gratis en ervaring is niet vereist.

Eerste basiseditie in Maastricht

Het talentontwikkelprogramma begon in Roermond en is inmiddels ook actief in Venlo, Parkstad en Weert. Na maanden van voorbereiding komt daar nu Maastricht bij. Projectleider Alvin Schepers, ook bekend als Dookie, noemt de uitbreiding het resultaat van veel overleg en samenwerking. Zijn boodschap bij de bekendmaking is helder: “Nieuwe Helden Next Level is gearriveerd in Maastricht!”

Voor de Maastrichtse editie werkt de organisatie samen met Trajekt, Cultuurmakers Maastricht, de gemeente Maastricht en Kaleidoscoop Cultuureducatie. Samen willen zij een levendige plek creëren waar jongeren kunnen experimenteren, anderen ontmoeten en hun talent verder ontwikkelen.

Ruimte voor muziek, theater en performance

Nieuwe Helden Next Level richt zich op jongeren met belangstelling voor podiumkunsten, muziek, theater en performance. Deelnemers krijgen de ruimte om hun eigen verhaal te vertellen en onder begeleiding van makers en coaches samen te werken aan professionele producties. Hun leefwereld, ervaringen en ideeën vormen daarbij het uitgangspunt.

De organisatie wil met de nieuwe locatie een toegankelijke broedplaats voor talent opbouwen. Experiment, ontmoeting, dialoog, plezier, ontwikkeling en verbinding staan centraal. Achtergrond of eerdere ervaring vormt geen drempel om mee te doen.

Repetities starten eind oktober

Start repetities: eind oktober 2026

eind oktober 2026 Exacte datum en tijd: worden later bekendgemaakt

worden later bekendgemaakt Locatie: United World College Maastricht

United World College Maastricht Kosten: deelname is gratis

Updates over het programma en de start van de repetities verschijnen via de Instagrampagina van Nieuwe Helden Maastricht en de website van Nieuwe Helden Next Level.

Bron: Nieuwe Helden Next Level. Foto: Zinah Heuts.

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