Week van Lezen en Schrijven zet basisvaardigheden centraal

PARKSTAD – Van dinsdag 8 tot en met dinsdag 15 september 2026 is het de Week van Lezen en Schrijven. In deze week wordt extra aandacht gevraagd voor basisvaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen en omgaan met computers en smartphones. Bibliotheken en gemeenten in Parkstad organiseren daarom verschillende activiteiten voor volwassenen, jonge kinderen en hun ouders.

In Nederland hebben ongeveer drie miljoen mensen van 16 tot en met 75 jaar moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Daardoor is ook het gebruik van digitale middelen voor veel mensen lastig. Dat kan in het dagelijks leven problemen opleveren, bijvoorbeeld bij het begrijpen van brieven, het online regelen van zaken, het bijhouden van geldzaken of het vinden van werk.

Leesplezier begint op jonge leeftijd

De basis voor taalontwikkeling wordt al vroeg gelegd. Daarom richt de Week van Lezen en Schrijven zich niet alleen op volwassenen, maar ook op jonge kinderen en hun ouders en verzorgers. Door samen te praten, zingen, spelen en voor te lezen, leren kinderen nieuwe woorden en ontwikkelen zij hun taalgevoel.

De bibliotheek wil tijdens deze week laten zien dat taalontwikkeling op een eenvoudige en plezierige manier onderdeel kan zijn van het dagelijks leven.

Bieb Buzz in Simpelveld en Kerkrade

Met de Bieb Buzz trekt Mijn Streek Bibliotheek de regio in om aandacht te vragen voor lezen, schrijven en andere basisvaardigheden.

Woensdag 9 september, 13.00 tot 15.00 uur: de Bieb Buzz staat bij speeltuin De Huls in Simpelveld. Wethouder Andrea Ernes komt daar voorlezen.

de Bieb Buzz staat bij speeltuin De Huls in Simpelveld. Wethouder Andrea Ernes komt daar voorlezen. Vrijdag 11 september, 10.00 tot 12.00 uur: in het Stadspark in Kerkrade vindt de activiteit Boek en Beweeg plaats.

Ook op andere plekken worden verhalen voorgelezen. In Klimmen leest wethouder Patrick Leunissen voor bij Kinderdagverblijf Klimmen in de Open Club. De gemeente Kerkrade organiseert daarnaast samen met onder andere de bibliotheek een voorleesmarathon op Kerkraadse scholen.

Voorlezen tijdens Kids & Koffie

Tijdens de Kids & Koffie-momenten op woensdag 9 september staat voorlezen eveneens centraal.

’t Westhoes in Kerkrade: Astrid Frusch leest om 09.30 uur voor uit De schatten van… en aansluitend uit Floortje in GaiaZOO.

Astrid Frusch leest om 09.30 uur voor uit De schatten van… en aansluitend uit Floortje in GaiaZOO. Bibliotheek Brunssum: burgemeester Wilma van der Rijt leest om 10.15 uur voor.

Kids & Koffie is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor ouders en verzorgers met jonge kinderen. De gezamenlijke voorleesactie maakt deel uit van Taalrijke Start Zuid-Limburg.

Taalrijke Start Zuid-Limburg

Binnen Taalrijke Start werken bibliotheken en andere organisaties samen om aandacht te vragen voor taal vanaf de zwangerschap en de eerste levensjaren. Een taalrijke omgeving helpt kinderen om woorden te leren en vormt een belangrijke basis voor hun verdere ontwikkeling.

De voorleesmomenten tijdens de Week van Lezen en Schrijven maken zichtbaar hoe belangrijk het is om al vroeg met taal bezig te zijn. Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn: samen een boek bekijken, een liedje zingen of praten over wat er buiten gebeurt, draagt allemaal bij aan de taalontwikkeling.

Hulp bij lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden

De bibliotheek biedt het hele jaar door ondersteuning aan mensen die hun basisvaardigheden willen verbeteren. Dat gebeurt met cursussen, taalhulp en activiteiten voor verschillende leeftijden. Zo krijgen meer mensen de mogelijkheid om zelfstandig mee te doen in de samenleving.

Bekijk het aanbod voor volwassenen of bekijk het aanbod voor kinderen en hun ouders en verzorgers.

Bron: Mijn Streek Bibliotheek. Foto: Adobe Stock.

About The Author