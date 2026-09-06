Oktober staat in Vaals in het teken van verbinden, bewegen en samen genieten

VAALS – In oktober staat de gemeente Vaals opnieuw een maand lang in het teken van Vaals tegen Kanker. Met sportieve, sociale en gezellige activiteiten worden inwoners uitgenodigd om samen in beweging te komen, elkaar te ontmoeten en geld op te halen voor kankeronderzoek in Limburg.

Vaals tegen Kanker is inmiddels veel meer dan één fondsenwervende actie. Verspreid over de maand organiseren inwoners, ondernemers, sportaanbieders en vrijwilligers activiteiten voor jong en oud.

Van spinning en wandelen tot benefietdiner

Op het programma staan onder meer spinning, wandelen, aquafit, pilates, yoga, een beklimming van de Boudewijntoren, biljart, darts, tafelvoetbal en stoelmassage. Daarnaast zijn er activiteiten waarbij ontmoeting en samen genieten centraal staan, waaronder een benefietdiner en een Griekse avond.

De activiteiten worden over verschillende locaties in de gemeente verspreid. Sportieve deelnemers kunnen bijvoorbeeld aansluiten bij Spin2BeatCancer of de Boudewijn Toren Challenge. Wie liever rustig beweegt, kan kiezen voor een groepswandeling, yoga, pilates of aquafit.

Gemeenschap letterlijk en figuurlijk in beweging

Initiatiefnemers Marcel Bourgonje en Vivian Wouters vinden juist de brede maatschappelijke betrokkenheid belangrijk.

“Vaals tegen Kanker gaat natuurlijk over kankeronderzoek, maar het gaat minstens zo veel over wat er hier in Vaals gebeurt. Mensen komen uit hun huis, bewegen samen, ontmoeten nieuwe mensen en verenigingen en ondernemers werken met elkaar samen. Dat is precies wat we willen bereiken: niet alleen geld inzamelen, maar onze gemeenschap letterlijk en figuurlijk in beweging brengen.”

Een belangrijk uitgangspunt is dat deelname laagdrempelig blijft. Het draait niet om sportieve prestaties, maar om samen actief zijn en betrokken raken.

“Je hoeft geen fanatieke sporter te zijn”, aldus Bourgonje. “Als iemand dankzij Vaals tegen Kanker een wandeling maakt, voor het eerst een spinningles probeert, met anderen aan tafel zit of gewoon ergens binnenloopt en nieuwe mensen ontmoet, dan is deze maand voor ons al geslaagd.”

Opbrengst voor kankeronderzoek in Limburg

Lokale sportaanbieders, horecabedrijven, ondernemers, vrijwilligers en inwoners leveren ieder op hun eigen manier een bijdrage. De opbrengsten komen via Kankeronderzoekfonds Limburg ten goede aan wetenschappelijk kankeronderzoek in Maastricht UMC+ en de samenwerkende Limburgse ziekenhuizen.

De afgelopen edities brachten al tienduizenden euro’s op. Ook dit jaar hopen de initiatiefnemers op een mooie opbrengst. Tegelijkertijd benadrukken zij dat de betekenis van de actiemaand niet uitsluitend in euro’s is uit te drukken.

“Een sterke gemeenschap ontstaat wanneer mensen elkaar kennen en bereid zijn iets voor elkaar te doen. Oktober laat zien hoeveel energie er in Vaals zit als mensen, bedrijven en organisaties samen ergens de schouders onder zetten.”

Vaals tegen Kanker vindt plaats van 3 tot en met 31 oktober 2026. Het volledige programma, deelname en donatiemogelijkheden zijn te vinden op de officiële evenementpagina van Kankeronderzoekfonds Limburg.

Beeld: originele redactionele illustratie, gemaakt voor Parkstad Actueel.

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