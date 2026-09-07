Voerendaal start drie pilots voor taal, werk en ontmoeting

VOERENDAAL – Nederlands oefenen in de buurt, persoonlijke begeleiding naar een participatieplek en meer ondersteuning voor een ontmoetingslocatie. Met drie pilots wil de gemeente Voerendaal inwoners meer mogelijkheden bieden om mee te doen. De gemeenteraad stemde vlak voor het zomerreces in met de plannen.

De projecten richten zich op taalonderwijs, begeleiding van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt en het sociaal beheer van Open Club Klimmen. Volgens wethouder Leunissen vullen de initiatieven elkaar aan.

“Door de drie pilots te combineren ontstaat een samenhangende aanpak die bijdraagt aan meer kansen en participatie voor inwoners, het versterken van de leefbaarheid én betere dienstverlening”, aldus de wethouder. “Het doel is dat iedereen kan meedoen, bijvoorbeeld via een zinvolle dagbesteding, vrijwilligerswerk of werk.”

Nederlands oefenen in de eigen buurt

Op 1 september zijn vijftien deelnemers begonnen met wijkgericht taalonderwijs. De gemeente werkt hiervoor samen met Vista College en ISD Kompas. Zij gebruiken de methode AanZet, waarbij deelnemers de Nederlandse taal leren aan de hand van dagelijkse situaties.

Zo oefenen zij eerst woorden en korte zinnen die nodig zijn bij het boodschappen doen. Daarna brengen zij die kennis in de praktijk in de supermarkt. De aanpak moet deelnemers ook helpen om voorzieningen in hun omgeving te leren kennen en sociale contacten op te bouwen.

Tijdens de pilot wordt onderzocht of deze manier van leren het makkelijker maakt om mee te doen en een stap te zetten naar vrijwilligerswerk of betaald werk.

Persoonlijke begeleiding bij meedoen

Voor de pilot Kansrijk Meedoen werkt Voerendaal samen met re-integratiebureau Hallo Collega. Inmiddels zijn acht inwoners gestart met een persoonlijk begeleidingstraject.

Een coach helpt deelnemers om vaardigheden te ontwikkelen op een participatieplek binnen de gemeente. Een traject duurt naar verwachting ongeveer zes maanden. Daarna kan een volgende inwoner instromen.

De pilot loopt anderhalf jaar. Iedere zes maanden worden de resultaten bekeken. Bij positieve resultaten kan de inzet van de coach een vast vervolg krijgen.

Ondersteuning voor Open Club Klimmen

De derde pilot draait om Open Club Klimmen, dat eerder dit jaar is geopend. Het beheer van de locatie wordt vanuit de gemeente steeds meer overgedragen aan partners en vrijwilligers.

Welzijnsgroep Parkstad Limburg (WPL) gaat gedurende twee jaar het sociaal beheer begeleiden en coördineren. De organisatie ondersteunt de verdere ontwikkeling van Open Club Klimmen als plek waar inwoners elkaar ontmoeten en samen activiteiten en initiatieven kunnen ontwikkelen.

De drie pilots sluiten aan op eerdere ontwikkelingen binnen het sociaal domein in Voerendaal, zoals De Burgerij, mantelzorgondersteuning, het onderbrengen van maatschappelijk werk bij de gemeente en de jeugdzorgaanpak via Jens.

Illustratief beeld bij de drie sociale pilots van de gemeente Voerendaal. De afgebeelde personen zijn geen deelnemers aan deze projecten. Foto: Adobe Stock.

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