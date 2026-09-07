Zuyd Hogeschool bestaat 25 jaar: voorgeschiedenis gaat ruim 200 jaar terug

Zuyd Hogeschool bestaat 25 jaar. Vandaag is in Heerlen, Maastricht en Sittard het jubileumjaar feestelijk van start gegaan. Onder het jubileumthema ‘Zuyd maakt Limburg mooier’ staat Zuyd het komende studiejaar stil bij 25 jaar Zuyd en bij de veel langere voorgeschiedenis van het hoger beroepsonderwijs waaruit de hogeschool is voortgekomen. Zuyd en haar voorgangers zijn al meer dan twee eeuwen nauw verweven met Limburg.

In 2001 fuseerden Hogeschool Limburg en Hogeschool Maastricht tot Hogeschool Zuyd – in 2013 officieel hernoemd tot Zuyd Hogeschool. Veel van de opleidingen die samenkwamen, hebben echter een veel langere geschiedenis in de provincie. Zo gaat het beeldend kunstonderwijs in Maastricht meer dan 200 jaar terug. Ook de voormalige vroedvrouwenschool in Heerlen (1912), de Rijkskweekschool voor onderwijzers (1880), de HTS in Heerlen en de HEAO in Sittard – alle met een lange en rijke voorgeschiedenis – legden de basis voor opleidingen die vandaag onderdeel zijn van Zuyd. De Hotel Management School Maastricht en de Toneelacademie Maastricht bestaan inmiddels ruim 75 jaar en het Conservatorium Maastricht kent een voorgeschiedenis die teruggaat tot 1882.

Diepgeworteld in Limburg

De historische wortels illustreren hoe de ontwikkeling van het hoger beroepsonderwijs en die van Limburg al generaties lang met elkaar verbonden zijn. Waar de behoeften van de regio veranderden, ontwikkelden onderwijs en onderzoek mee.

Samenwerken aan regionale opgaven

Dat gebeurt ook vandaag. Limburg staat voor belangrijke opgaven, onder meer op het gebied van gezondheid en zorg, vergrijzing en ontgroening, de energietransitie, arbeidsmarktkrapte, innovatie en leefbaarheid. Studenten, docenten en onderzoekers van Zuyd werken rond deze thema’s aan praktische oplossingen samen met bedrijven, organisaties en overheden in Limburg en de euregio Maas-Rijn.

Van opleiding naar Limburgse arbeidsmarkt

Zuyd telt momenteel 13.500 studenten, 2.000 medewerkers en 50 opleidingen. Daarnaast zijn 37 lectoraten en 11 onderzoekscentra aan de hogeschool verbonden. Jaarlijks lopen circa 7.000 studenten stage en studeren ongeveer 2.500 studenten af. Inmiddels telt Zuyd ruim 60.000 afgestudeerden, van wie velen hun loopbaan in Limburg en de omliggende regio hebben opgebouwd. Daarnaast hebben ruim 175.000 stagiairs een waardevolle bijdrage geleverd aan uiteenlopende organisaties in de regio.

Jubileumjaar kijkt ook vooruit

Het 25-jarig jubileum is voor Zuyd aanleiding om niet alleen terug maar ook vooruit te kijken naar hoe de hogeschool vanuit onderwijs, onderzoek en samenwerking bijdraagt aan Limburg. Gedurende het studiejaar vinden daarom verschillende jubileumactiviteiten plaats voor studenten, medewerkers, alumni en samenwerkingspartners in de regio. Een van de onderdelen zijn de Zuyd Challenges, waarbij studenten en medewerkers initiatieven ontwikkelen die op uiteenlopende manieren bijdragen aan een mooier Limburg. Dat kan variëren van activiteiten rond gezondheid en duurzaamheid tot initiatieven voor meer verbinding en leefbaarheid. Het jubileumthema Zuyd maakt Limburg mooier vormt daarbij de rode draad.

Het jubileumjaar loopt gedurende het studiejaar 2026-2027. Meer informatie over het jubileum en de activiteiten is te vinden op de jubileumwebsite: www.25jaarzuyd.nl. De website wordt gedurende het studiejaar aangevuld met actuele evenementen.

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