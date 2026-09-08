Gemeenteraad Simpelveld beslist later over mogelijke verlenging asielopvang

Simpelveld – De gemeenteraad van Simpelveld moet een nieuw besluit nemen over de tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers aan de Nijswillerweg. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de gemeente gevraagd de opvang na oktober 2026 nog twee jaar voort te zetten. Of dat gebeurt, is nog niet besloten.

De tijdelijke gemeentelijke opvang aan de Nijswillerweg opende in oktober 2024. Bij de start werd gecommuniceerd dat de locatie maximaal twee jaar gebruikt zou worden. Die periode loopt in oktober 2026 af.

Volgens de gemeente verandert die eerdere afspraak niet door het nieuwe verzoek van het COA. Wel moet de gemeenteraad opnieuw afwegen of voortzetting mogelijk en wenselijk is.

Zorgen en verschillende standpunten

De mogelijke verlenging roept uiteenlopende reacties op. Een deel van de inwoners vindt dat Simpelveld zijn rol in de opvang van asielzoekers moet blijven vervullen. Anderen vinden dat de gemeente met de tijdelijke opvang al voldoende heeft gedaan en dat de eerder gecommuniceerde einddatum moet worden gerespecteerd.

De gemeente zegt dat vragen en signalen over onder meer veiligheid, leefbaarheid, verkeer, beheer en kosten serieus worden meegenomen. Daarbij wil de gemeente onderscheid maken tussen concrete ervaringen, informatie van anderen en aannames. Zowel positieve als kritische geluiden worden meegenomen in de voorbereiding op het raadsbesluit.

Raad neemt uiteindelijk besluit

Het college van burgemeester en wethouders bereidt het besluit voor, maar de gemeenteraad beslist uiteindelijk over het verzoek van het COA. De raad krijgt onder meer informatie over de ervaringen met de huidige opvang, veiligheid en leefbaarheid, het beheer van de locatie, kosten, uitvoerbaarheid en de gevolgen van zowel verlenging als beëindiging van de opvang.

Ook wordt onderzocht onder welke juridische, organisatorische en financiële voorwaarden een eventuele voortzetting mogelijk is. De gemeenteraad kan het verzoek afwijzen, maar kan ook besluiten de opvang onder voorwaarden langer open te houden.

Inwoners kunnen aandachtspunten doorgeven

De gemeente organiseert participatiemomenten in Simpelveld en Bocholtz. Daarnaast komt er een online mogelijkheid voor inwoners om hun ervaringen, vragen, zorgen en voorwaarden door te geven. Wanneer deze momenten plaatsvinden, is nog niet bekendgemaakt.

De participatie is geen referendum of stemming. De gemeente telt dus niet hoeveel deelnemers voor of tegen verlenging zijn. Alle reacties worden per onderwerp gebundeld in een verslag voor de gemeenteraad.

Volgens de gemeente moet het gesprek over de opvang open en respectvol worden gevoerd. De raad weegt vervolgens de beschikbare informatie, ervaringen en belangen af voordat een besluit wordt genomen.

Bron: Gemeente Simpelveld

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