Groepsvaccinaties voor kinderen en jongeren starten op 14 september

Parkstad – De Jeugdgezondheidszorg van GGD Zuid-Limburg begint maandag 14 september met de groepsvaccinaties voor kinderen en jongeren. Tijdens de najaarsronde worden gratis vaccinaties aangeboden tegen HPV, meningokokken en bof, mazelen en rodehond. De GGD voert de vaccinaties uit in opdracht van het RIVM.

Kinderen en jongeren die voor de vaccinaties in aanmerking komen, ontvangen in september per post een uitnodigingsbrief van het RIVM. In die brief staan de datum, het tijdstip en de locatie van de afspraak.

Wie ontvangt een uitnodiging?

Voor de HPV-vaccinatie ontvangen kinderen die in 2016 zijn geboren een uitnodiging voor hun tweede prik. Kinderen en jongeren uit de geboortejaren 2008 tot en met 2015 die de vaccinatie nog niet hebben gekregen, ontvangen een herinneringsbrief.

Voor de MenACWY-vaccinatie tegen meningokokken worden jongeren uit 2012 uitgenodigd wanneer zij de prik in het voorjaar niet hebben gehaald. Kinderen en jongeren die zijn geboren tussen 2007 en 2011 en de vaccinatie nog missen, krijgen eveneens een herinneringsbrief.

Kinderen uit 2018 die de BMR-vaccinatie in het voorjaar niet hebben gekregen, worden opnieuw uitgenodigd. Dat geldt ook voor kinderen uit 2016 en 2017 die de vaccinatie nog niet hebben gehaald.

Waartegen beschermen de vaccinaties?

De HPV-vaccinatie beschermt tegen verschillende vormen van kanker die door het humaan papillomavirus kunnen worden veroorzaakt. Het gaat onder meer om kanker in de mond- en keelholte, penis, anus, schaamlippen en vagina.

De MenACWY-vaccinatie beschermt tegen meningokokkeninfecties, waaronder hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging. De BMR-vaccinatie beschermt tegen bof, mazelen en rodehond.

Vaccinatielocaties in Parkstad

In Parkstad-Noord worden de vaccinaties gegeven op maandag 14 en dinsdag 15 september, tussen 12.30 en 17.15 uur. De locatie is Sporthal De Varenbeuk aan de Hei Carisborgweg 19 in Heerlen. Naast het gebouw kan gratis worden geparkeerd.

Voor Parkstad-Zuid en Vaals zijn de vaccinatiemomenten op woensdag 16 en donderdag 17 september, tussen 12.30 en 17.30 uur. De vaccinaties vinden plaats in het Parkstad Limburg Stadion aan de Roda JC Ring 1 in Kerkrade. Rondom het stadion is gratis parkeergelegenheid.

Wat moet je meenemen?

Ouders en jongeren wordt gevraagd de uitnodigingsbrief, de ingevulde vragenlijst en toestemmingsverklaring en de identiteitskaart van het kind mee te nemen. Het is handig om kleding te dragen waarmee de bovenarm gemakkelijk blootgemaakt kan worden.

Wie niet op de aangegeven datum of locatie kan komen, mag naar een ander groepsvaccinatiemoment of een andere locatie gaan. Daarvoor hoeft geen nieuwe afspraak te worden gemaakt en hoeft niet met de GGD te worden gebeld. Bezoekers die op het afgesproken tijdstip komen, worden via de daarvoor bestemde wachtrij geholpen.

Extra aandacht voor kinderen die vaccineren spannend vinden

Op de vaccinatielocaties zijn aparte ruimtes beschikbaar voor kinderen die een vaccinatie spannend vinden. De medewerkers nemen daar extra tijd en leggen rustig uit wat er gaat gebeuren. Ouders kunnen hun kind voorbereiden met de informatie van het Rijksvaccinatieprogramma of de informatiefolder van Prosa.

Bij vragen of twijfels kan contact worden opgenomen met de Jeugdgezondheidszorg van GGD Zuid-Limburg via 088-880 50 44 of vaccinatie-jgz@ggdzl.nl. De vaccinatiespecialisten zijn vanaf maandag 7 september telefonisch bereikbaar.

Meer informatie staat op www.ggdzl.nl/groepsvaccinaties.

Bron: GGD Zuid-Limburg

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