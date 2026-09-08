Tien initiatieven in finale ASN Gouden Eekhoorn Awards

Vanaf dinsdag 8 september kan het publiek stemmen op de tien finalisten van de ASN Gouden Eekhoorn Awards 2026. De geselecteerde initiatieven zetten zich op uiteenlopende manieren in voor een socialere of duurzamere samenleving. Stemmen kan tot en met vrijdag 2 oktober om 17.00 uur.

Bijna 500 aanmeldingen

Volgens ASN Bank werden dit jaar bijna 500 initiatieven aangemeld. Een jury koos daaruit tien finalisten. Zij richten zich onder meer op duurzaamheid, voedselverspilling, armoede, integratie, biodiversiteit en sociale verbondenheid.

De tien finalisten

Ecodam Duurzaamheidsworkshop laat kinderen in Plastic en Fashion Labs kennismaken met duurzaamheid en circulariteit. De workshops worden gegeven in Noord-Holland en Zuid-Holland.

Frigo Amigo plaatst buurtkoelkasten waarin bewoners gratis eten kunnen achterlaten of meenemen. Vrijwilligers onderhouden de koelkasten in verschillende Nederlandse wijken.

Héél Tiel één grote Vlindertuin legde met honderd vrijwilligers een vlindertuin van 3.000 vierkante meter aan. Het initiatief realiseerde daarnaast plantenkastjes, een zadenbieb, plantvakken en geveltuinen.

Project FIETS zamelt in Alkmaar gebruikte fietsen in. Vrijwilligers repareren de fietsen en geven ze aan mensen die er een nodig hebben. Ook verzorgt het project fietslessen en begeleiding voor toekomstige fietsenmakers.

Swimpact geeft wekelijks zwemles aan ongeveer 150 nieuwkomers uit 45 landen. Het initiatief wil bijdragen aan veiligheid, integratie en mentaal welzijn.

EnergieKas veranderde in Den Haag een dak van bijna 2.000 vierkante meter in een circulaire proeftuin. Op die plek komen kunst, klimaat, wetenschap en buurtactiviteiten samen.

Gratis knipbeurten voor dak- en thuislozen is een initiatief van Djesco, die mensen zonder vaste woonplek naast een knipbeurt ook persoonlijke aandacht wil bieden.

The Happy Squad organiseert maandelijks een online challenge waarmee deelnemers iets aardigs voor een ander doen, zoals een kaartje schrijven of een compliment geven.

Gebakplaats koppelt hobbybakkers aan gezinnen met geldzorgen, zodat kinderen hun verjaardag met een taart kunnen vieren.

Groene Buur verbindt inwoners die hun omgeving willen vergroenen. Het bewonersinitiatief organiseert onder meer plantacties, tegelwipacties en ruilmomenten voor stekjes en zaden.

Publiek bepaalt de winnaars

Iedereen kan één stem uitbrengen op een van de tien finalisten via vanafhier.nl/asn-gouden-eekhoorn/stemmen. De stem moet per e-mail worden bevestigd voordat deze meetelt.

De drie initiatieven met de meeste stemmen ontvangen een ASN Gouden Eekhoorn Award. Aan de eerste prijs is 10.000 euro verbonden, de tweede prijs bedraagt 5.000 euro en de derde prijs 2.500 euro. De winnaars worden op woensdag 7 oktober bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in de ASN Flagshipstore in Utrecht.

Bron: ASN Bank / Vanaf Hier

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