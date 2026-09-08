Nieuwe exploitant voor De Biesenhof vanaf 1 oktober

De Biesenhof begint op 1 oktober aan een nieuwe fase. Igor Stel neemt dan de exploitatie over van Roy en Mandy Paes. Het bestaande team blijft aan de locatie verbonden. Roy en Mandy blijven tot december betrokken om de overgang zorgvuldig te laten verlopen.

Vertrouwde basis blijft behouden

Volgens de betrokkenen staat De Biesenhof er goed voor. De locatie beschikt over een ervaren team, verschillende feestzalen en mogelijkheden binnen en buiten. Gasten komen er onder meer voor feesten, bruiloften en zakelijke bijeenkomsten. Ook gezinnen, wandelaars en fietsers weten de locatie te vinden.

Grote veranderingen staan op korte termijn niet gepland. Ontwikkelingen die al zijn begonnen, worden wel voortgezet. Zo worden extra parkeerplaatsen aangelegd en wordt de beek bij het terrein omgelegd.

Rond De Biesenhof ligt ongeveer vier hectare grond. Die ruimte kan in de toekomst nieuwe mogelijkheden bieden, maar concrete plannen zijn er nog niet. Stel wil eerst kennismaken met de locatie, de medewerkers en de gasten. Daarna wordt bekeken welke ontwikkelingen bij De Biesenhof passen.

Overdracht na bijzondere periode

Voor Roy en Mandy Paes betekent de overdracht het einde van een belangrijke periode. Zij kijken naar eigen zeggen met trots terug op de jaren waarin zij samen met het team aan De Biesenhof hebben gewerkt. Na de overgang richten zij zich op een nieuwe uitdaging.

Dat het volledige team meegaat naar de nieuwe fase, is voor zowel de vertrekkende als de nieuwe exploitant een belangrijk uitgangspunt.

Samenwerking met andere Limburgse locaties

De nieuwe exploitant is ook verbonden aan verschillende andere locaties en ondernemingen. Tot de groep behoren volgens het persbericht onder meer Kasteel Limbricht, Kasteel Elsloo, Kasteel Montfort, de Hompesche Molen, All in Echt, Valdeludo en evenementenbureau Entertrain Events.

De organisatie groeit door de komst van De Biesenhof volgens het persbericht van ongeveer 235 naar circa 275 medewerkers. De locaties behouden ieder hun eigen karakter en doelgroep. Achter de schermen zijn er mogelijkheden om kennis te delen en samen te werken op het gebied van marketing, inkoop, personeelsplanning en organisatie.

Stel benadrukt dat De Biesenhof haar eigen uitstraling, historie en gastenkring moet behouden.

Eerst luisteren en mogelijkheden onderzoeken

Op korte termijn wil Stel in gesprek met onder andere de gemeente en het waterschap. Daarbij wordt onderzocht wat op verantwoorde wijze mogelijk is met de grond bij en achter De Biesenhof.

De komende periode staat volgens de nieuwe exploitant vooral in het teken van kennismaken, luisteren en begrijpen wat de locatie sterk maakt. Vanuit die basis kan stap voor stap worden gewerkt aan het volgende hoofdstuk van De Biesenhof.

Bron: persbericht De Biesenhof. Foto’s: Rockateer.

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