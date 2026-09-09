Kinderboekenweek bij Mijn Streek Bibliotheek zet kinderen in de spotlights

Van woensdag 30 september tot en met zondag 11 oktober staat Mijn Streek Bibliotheek in het teken van de Kinderboekenweek. Onder het thema ‘Spot Aan!’ worden kinderen uitgenodigd om te lezen, ontdekken, creëren en hun eigen talenten te laten zien. In verschillende bibliotheekvestigingen worden gratis activiteiten georganiseerd. Voor de activiteiten moet vooraf worden aangemeld.

Feestelijke aftrap in Brunssum

De Kinderboekenweek begint op woensdag 30 september met het Kinderboekenbal in Bibliotheek Brunssum. Kinderen vanaf 8 jaar kunnen meebouwen aan een grote boekendomino, een eigen boekkoord maken, in de photobooth een boekenlegger creëren en boeken met elkaar ruilen.

Tijdens de feestelijke avond is er ook ruimte om te dansen. Ouders zijn eveneens welkom om de start van de Kinderboekenweek mee te vieren.

Kinderen tonen hun talent tijdens Open Podium

Op woensdag 7 oktober kunnen kinderen vanaf 6 jaar optreden tijdens het Open Podium @HuB. in Kerkrade. Zij mogen er zingen, dansen, jongleren, dichten, een instrument bespelen of een ander talent aan het publiek laten zien.

Beeld: Mijn Streek Bibliotheek

Zelf een mysterieuze spotlight maken

Diezelfde woensdagmiddag wordt in de bibliotheken van Eygelshoven, Simpelveld en Voerendaal de creatieve activiteit ‘Maak je eigen spotlight’ gehouden.

Kinderen maken tijdens deze activiteit een bijzondere zaklamppagina met verborgen afbeeldingen. De afbeeldingen worden pas zichtbaar wanneer er met een zaklamp op de pagina wordt geschenen.

Speurtocht in verschillende vestigingen

Gedurende de Kinderboekenweek kunnen kinderen ook deelnemen aan de speurtocht ‘Spot Aan!’. Daarbij zoeken zij naar verborgen aanwijzingen en beantwoorden zij verschillende vragen. Kinderen die alle opdrachten volbrengen, ontvangen een kleine verrassing.

De speurtocht is beschikbaar in alle vestigingen van Mijn Streek Bibliotheek, met uitzondering van Ransdaal, Klimmen en Kerkrade-West.

Deelname is gratis

Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk. Voor deelname aan de activiteiten is vooraf aanmelden gewenst. Meer informatie en aanmelden kan via mijnstreekbibliotheek.nl/kinderboekenweek.

Bron en beeld: Mijn Streek Bibliotheek.

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