Undique Quintet opent nieuw seizoen Springplank Concerten in Heerlen

HEERLEN – Klassieke Zomer Parkstad begint op zondag 27 september met een nieuw seizoen van de Springplank Concerten. Het openingsconcert wordt verzorgd door het Undique Quintet, een blazerskwintet bestaande uit vijf musici. Het concert begint om 14.00 uur in de Protestantse kerk aan het Tempsplein in Heerlen.

Met de Springplank Concerten biedt Klassieke Zomer Parkstad musici een podium in Heerlen. Tijdens het seizoen 2026-2027 staan vijf concerten op het programma. Het Undique Quintet verzorgt op zondag 27 september de feestelijke aftrap.

Na afloop van het concert kunnen bezoekers tijdens een Meet & Greet met koffie, thee en vlaai kennismaken en napraten met de musici en andere bezoekers.

Kaartverkoop

Kaarten zijn vooraf met korting verkrijgbaar via de website van Klassieke Zomer Parkstad. Bezoekers kunnen ook op de dag van het concert een kaartje kopen. Aan de kassa kan gepast contant of met pin worden betaald.

Volwassenen: € 15,00; in de voorverkoop € 14,00

Jongvolwassenen tot 30 jaar: € 10,00; in de voorverkoop € 9,00

Jongeren tot 18 jaar: € 7,50; in de voorverkoop € 7,00

Kinderen tot 13 jaar: gratis

Programma Springplank Concerten 2026-2027

Na het openingsconcert met het Undique Quintet volgen gedurende het seizoen nog vier concerten:

Zondag 29 november 2026: violiste Amaryllis Wellens en pianiste Andrea Boga

Zondag 31 januari 2027: blazerskwintet Muintet

Zondag 28 maart 2027: violiste Saida Saparayeva en pianist Daniela Lasta

Zondag 30 mei 2027: MSM Quartet

Praktische informatie

Datum: zondag 27 september 2026

Aanvang: 14.00 uur

Locatie: Protestantse kerk, Tempsplein, Heerlen

Uitvoerenden: Undique Quintet

Kaarten en meer informatie zijn te vinden via www.klassiekezomer.nl.

Bron en beeld: Klassieke Zomer Parkstad.

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