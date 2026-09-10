Advertentie
Shop bij Amazon.nl en steun Parkstad Actueel

Bekijk het actuele aanbod van Amazon.nl. Wanneer je via onze link bestelt, ontvangen wij mogelijk een kleine vergoeding. Jij betaalt niets extra.

Bekijk Amazon.nl

Bekijk het laatste nieuws
Jehovah’s Getuigen uit Parkstad bezoeken internationaal congres in Utrecht

Jehovah’s Getuigen bieden in september gratis Bijbelcursus aan in Parkstad

door

PARKSTAD – Jehovah’s Getuigen houden in september een actie in Parkstad om inwoners uit te nodigen voor een gratis Bijbelcursus. Volgens de organisatie gaan hiervoor honderden vrijwilligers op pad.

Tijdens persoonlijke gesprekken nodigen de vrijwilligers bewoners uit om kennis te maken met de cursus. Zij delen de brochure ‘Voor altijd gelukkig!’ uit. Deze bevat drie introductielessen, met illustraties, video’s en gespreksvragen over de Bijbel.

Jeffrey Hardorff, woordvoerder van Jehovah’s Getuigen in Parkstad, zegt dat de deelnemers hun positieve ervaringen met de Bijbel met anderen willen delen.

Lezing in Hoensbroek

Volgens het persbericht vindt op zondag 27 september 2026 om 10.00 uur een speciale lezing plaats in de Koninkrijkszaal aan de Reigerstraat 10 in Hoensbroek. Het thema is ‘Wat kan de Bijbel voor je betekenen?’. De organisatie meldt dat de bijeenkomst voor iedereen gratis toegankelijk is.

Meer informatie over de cursus en bijeenkomsten staat op jw.org.

Bron en foto: Aangeleverd door Jehovah’s Getuigen.

About The Author

Parkstad Actueel

See author's posts

Advertentie
Bekijk de actuele aanbiedingen van HEMA
Advertentie
Een huurauto nodig voor je volgende reis?

Bekijk eenvoudig het aanbod van huurauto’s via VIPCars.com.

Bekijk huurauto’s
Affiliatelink – Parkstad Actueel kan een vergoeding ontvangen.
Advertentie
Parfumbella Exclusive Perfumes
Ontdek jouw nieuwe favoriete geur

Bekijk het assortiment dames-, heren- en unisexparfums bij Parfumbella.

Bekijk de parfums
Affiliatelink – Parkstad Actueel kan een vergoeding ontvangen.