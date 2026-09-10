Jehovah’s Getuigen bieden in september gratis Bijbelcursus aan in Parkstad

PARKSTAD – Jehovah’s Getuigen houden in september een actie in Parkstad om inwoners uit te nodigen voor een gratis Bijbelcursus. Volgens de organisatie gaan hiervoor honderden vrijwilligers op pad.

Tijdens persoonlijke gesprekken nodigen de vrijwilligers bewoners uit om kennis te maken met de cursus. Zij delen de brochure ‘Voor altijd gelukkig!’ uit. Deze bevat drie introductielessen, met illustraties, video’s en gespreksvragen over de Bijbel.

Jeffrey Hardorff, woordvoerder van Jehovah’s Getuigen in Parkstad, zegt dat de deelnemers hun positieve ervaringen met de Bijbel met anderen willen delen.

Lezing in Hoensbroek

Volgens het persbericht vindt op zondag 27 september 2026 om 10.00 uur een speciale lezing plaats in de Koninkrijkszaal aan de Reigerstraat 10 in Hoensbroek. Het thema is ‘Wat kan de Bijbel voor je betekenen?’. De organisatie meldt dat de bijeenkomst voor iedereen gratis toegankelijk is.

Meer informatie over de cursus en bijeenkomsten staat op jw.org.

Bron en foto: Aangeleverd door Jehovah’s Getuigen.

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