ACT! Interventieteams krijgen positieve beoordeling, financiering na 2026 nog onzeker

De vijf regionale ACT! Interventieteams in Limburg worden positief beoordeeld door gemeenten en samenwerkingspartners. Dat blijkt uit een onafhankelijke evaluatie die is uitgevoerd door Bureau Broekhuizen. De teams ondersteunen gemeenten bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit, maar hun financiering is op dit moment slechts tot eind 2026 geregeld.

Het ACT! Interventieteam ging in 2021 van start in Noord-Limburg. Na positieve ervaringen met de aanpak werd het model vervolgens uitgebreid naar heel Limburg.

Gezamenlijke controles tegen ondermijning

De ACT! Interventieteams helpen gemeenten bij bestuurlijke controles waarbij verschillende organisaties kunnen samenwerken. Daarbij gaat het onder meer om gemeenten, politie, Belastingdienst, Douane en de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Het doel is om kennis en capaciteit te bundelen bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Daarbij kunnen de boven- en onderwereld met elkaar verweven raken, bijvoorbeeld wanneer legale bedrijven, panden of vergunningen worden gebruikt voor criminele activiteiten.

Volgens de evaluatie vinden vrijwel alle ondervraagde gemeenten en ketenpartners dat de interventieteams een bijdrage leveren aan deze aanpak. Ook de deskundigheid, samenwerking en uitvoering van controles worden volgens het onderzoek overwegend positief beoordeeld.

‘Waardevolle schakel’

Ryan Palmen, portefeuillehouder Veiligheid Limburg, noemt de resultaten een bevestiging van de gekozen werkwijze.

“Deze evaluatie maakt duidelijk dat de ACT! Interventieteams in korte tijd zijn uitgegroeid tot een waardevolle schakel in de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit. Dat gemeenten en onze ketenpartners de meerwaarde zo breed onderschrijven, is een resultaat waar we trots op mogen zijn.”

Volgens Palmen is de evaluatie tegelijkertijd bedoeld om te kijken waar verbeteringen nodig zijn. De onderzoekers noemen onder meer de uniformiteit van de werkwijze, informatie-uitwisseling, samenwerking en de opvolging van bevindingen na controles als aandachtspunten.

“We nemen de aanbevelingen serieus en gaan daar de komende tijd actief mee aan de slag”, aldus Palmen.

Financiering loopt eind 2026 af

Een belangrijk vraagstuk is de toekomst van de interventieteams. De huidige financiering loopt eind 2026 af. Er wordt daarom ingezet op structurele financiering om de teams ook daarna te kunnen voortzetten.

Volgens Palmen tonen de resultaten van de evaluatie aan dat de teams hun waarde hebben bewezen. Hij wil daarom samen met betrokken partijen zoeken naar een structurele financiële oplossing.

De evaluatie door Bureau Broekhuizen werd uitgevoerd tussen oktober 2025 en maart 2026.

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Fotocredit en bron: interventieteamnoordlimburg.nl

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