South Wave keert terug naar Heerlen en zoekt muzikaal talent uit heel Zuid-Limburg

HEERLEN – South Wave keert op zaterdag 23 januari 2027 terug naar het centrum van Heerlen. Na de eerste editie wordt de bandwedstrijd en showcase uitgebreid. Niet alleen artiesten uit Parkstad, maar muzikanten en bands uit heel Zuid-Limburg kunnen zich ditmaal inschrijven. Uiteindelijk krijgen twintig geselecteerde acts een plek op een van de vijf podia in de Heerlense binnenstad.

South Wave is een initiatief van Nieuwe Nor, de Oefenbunker en OUTPOET*. Tijdens de eerste editie lag de nadruk nog op muzikaal talent uit Parkstad. Voor 2027 wordt het werkgebied uitgebreid naar heel Zuid-Limburg.

Een artiest tijdens de eerste editie van South Wave in Heerlen. Foto: Marc Bogman.

Daarmee willen de organisatoren meer regionale artiesten de mogelijkheid geven om hun eigen muziek aan een groter publiek te presenteren. Tegelijkertijd moet het evenement muzikanten, muziekliefhebbers, organisatoren en andere professionals uit de regionale muziekscene bij elkaar brengen.

Twintig acts geselecteerd

Volgens Martijn Belleflame, live-programmeur van Nieuwe Nor, sluit de uitbreiding aan bij de ambities van het Heerlense poppodium.

“Na het daverende succes van vorig jaar ben ik blij dat South Wave in 2027 nog groter terugkeert. Een regionaal showcasefestival met een focus op acts uit Zuid-Limburg past goed bij de ambities die we als Nieuwe Nor hebben om te blijven investeren in (lokaal) talent”, aldus Belleflame.

Artiesten en bands die eigen werk maken, kunnen zich tot en met 1 november 2026 aanmelden. Uit alle inzendingen worden twintig acts gekozen. Zij treden op zaterdag 23 januari op voor publiek en een vakjury.

Optreden bij Nieuwe Nor of Bunkerpop

Voor de winnaars zijn verschillende prijzen beschikbaar. Zo maken deelnemers onder meer kans op een EP-releaseshow in de Kleine Zaal van Nieuwe Nor, een supportslot bij Nieuwe Nor, het openingsslot van Bunkerpop 2027 of een professionele opnamesessie.

South Wave wil echter meer zijn dan alleen een muziekwedstrijd. Overdag worden gratis workshops georganiseerd door professionals uit de popsector en het onderwijs. Ook staat een netwerkborrel op het programma waar muzikanten, docenten en organisatoren elkaar kunnen ontmoeten.

Daarmee wil de organisatie niet alleen nieuw talent een podium geven, maar ook nieuwe contacten en samenwerkingen binnen de Zuid-Limburgse muziekscene stimuleren.

Deelname en toegang gratis

South Wave werkt samen met de afdeling Kunst, Theater en Media van VISTA college. Het evenement wordt mede mogelijk gemaakt door het VSBfonds en de gemeente Heerlen. Zowel deelname voor artiesten als toegang voor bezoekers is gratis.

Artiesten en bands uit Zuid-Limburg die eigen muziek maken, kunnen zich tot en met 1 november 2026 aanmelden via de inschrijfpagina van South Wave.

Foto’s: eerste editie South Wave – Marc Bogman

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