Vredeswandeling door Heerlen: ‘Herdenken als opmaat voor het heden

HEERLEN – In een wereld waarin oorlog, onderdrukking en polarisatie dagelijks het nieuws bepalen, wordt op zondag 20 september in Heerlen opnieuw een Vredeswandeling gehouden. Onder het thema ‘Herdenken als opmaat voor het heden’ lopen deelnemers langs plekken die herinneren aan de geschiedenis van de stad.

De Vredeswandeling begint om 14.00 uur bij de Vredeskapel en het Joods monument op de Begraafplaats Akerstraat. De wandeling is ongeveer één kilometer lang en eindigt rond 15.30 uur bij de ir. Dingertuin bij het ABP.

Terugkijken om lessen te trekken

De organisatie wil tijdens de wandeling niet alleen stilstaan bij gebeurtenissen uit het verleden. Juist de verbinding met het heden staat centraal. Oorlogen, onderdrukking en toenemende polarisatie zorgen volgens de initiatiefnemers bij veel mensen voor onrust. Met de wandeling willen zij ruimte creëren voor ontmoeting, dialoog, reflectie en solidariteit met mensen die door oorlog of onderdrukking worden getroffen.

Burgemeester Roel Wever verwelkomt de deelnemers en loopt mee. Hij noemt de Vredeswandeling in deze tijd een positief symbool van verbondenheid, vrede en solidariteit.

Langs Stolpersteine en plekken met een geschiedenis

De route voert vanaf de begraafplaats via het Tempsplein en Burgemeester De Hesselleplein naar de ir. Dingertuin.

Onderweg wordt meerdere keren gestopt. Oud-docent geschiedenis van het Bernardinuscollege Martin van de Weerden vertelt bij plekken met een bijzondere geschiedenis, vredesmonumenten en Stolpersteine. Ook zijn er korte toespraken en worden gedichten voorgedragen, onder anderen door Ella Kortis van Stichting PANDA Collectief.

De wandeling wordt georganiseerd door de gemeente Heerlen, het Heerlens Comité 4 en 5 mei en het Vredesplatform Heerlen. Voor het Vredesplatform is het inmiddels de tiende keer dat het een Vredeswandeling of Walk of Peace organiseert.

Vredesweek: ‘Niets doen is geen optie’

De wandeling valt samen met de Vredesweek, die dit jaar van 19 tot en met 27 september wordt gehouden. Het landelijke thema luidt ‘Niets doen is geen optie’.

De Vredeswandeling in Heerlen vindt plaats op zondag 20 september van 14.00 tot ongeveer 15.30 uur. Startpunt is de Vredeskapel en het Joods monument op de Begraafplaats Akerstraat.

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