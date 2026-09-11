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Deelnemers aan de Campus Run Maastricht op de Brightlands Maastricht Health Campus

Campus Run Maastricht keert terug: hardlopen én wandelen voor het goede doel

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Op donderdag 15 oktober 2026 staat de Brightlands Maastricht Health Campus opnieuw in het teken van sport en het goede doel. Tijdens de vierde editie van de Campus Run Maastricht kunnen deelnemers wandelen of kiezen voor een hardlooproute van vijf of tien kilometer. De volledige opbrengst gaat naar het Ronald McDonald Huis Maastricht.

De Campus Run combineert bewegen met een bijzondere route. Deelnemers komen tijdens het evenement langs en door verschillende bekende locaties op en rond de campus, waaronder Maastricht University, Maastricht UMC+, Medtronic, MECC Maastricht en het Ronald McDonald Huis Maastricht.

Wandelen, 5 of 10 kilometer hardlopen

De organisatie wil de Campus Run toegankelijk maken voor verschillende niveaus. Wie niet wil hardlopen kan deelnemen aan de wandeling. Hardlopers kunnen kiezen voor vijf kilometer of voor de uitdagendere route van tien kilometer.

De deelnemers worden verdeeld over drie waves. Daarbij mag het volgens de organisatie vooral ook gezellig worden: deelnemers worden aangemoedigd om verkleed of feestelijk versierd aan de start te verschijnen.

De derde wave krijgt een speciaal karakter en wordt georganiseerd als lichtjeswave.

Opbrengst voor Ronald McDonald Huis Maastricht

Sporten staat tijdens de Campus Run niet alleen in het teken van de eigen gezondheid. De volledige opbrengst van het evenement wordt geschonken aan het Ronald McDonald Huis Maastricht.

Het huis biedt ouders en andere familieleden van ernstig zieke kinderen de mogelijkheid dicht bij hun kind te verblijven wanneer dat in het Maastricht UMC+ wordt behandeld.

De Campus Run Maastricht vindt donderdag 15 oktober 2026 plaats op en rond de Brightlands Maastricht Health Campus.

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Redactie van ParkstadActueel

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