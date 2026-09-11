Woonpunt verduurzaamt 1.000e woning: lagere energierekening voor huurders

HOENSBROEK – Woningcorporatie Woonpunt heeft de 1.000e huurwoning verduurzaamd binnen het programma Samen Duurzaam Vooruit. De woning staat aan de Marktstraat in Hoensbroek. Uiteindelijk worden 2.800 woningen aangepakt, waarvan ruim 1.100 in Heerlen. Volgens Woonpunt kan de verduurzaming bewoners gemiddeld zo’n 400 euro per jaar aan energie besparen.

Woonpunt startte het programma Samen Duurzaam Vooruit in 2024. De corporatie wil tot eind 2028 versneld woningen energiezuiniger maken. Het gaat vooral om huurwoningen met energielabel E, F of G. Waar mogelijk moeten deze woningen uiteindelijk energielabel A krijgen.

Van de 2.800 woningen bevinden zich er ruim 1.100 in Heerlen en ongeveer 1.500 in Maastricht. Vier aannemersbedrijven voeren de werkzaamheden uit.

1.000e woning staat in Hoensbroek

De mijlpaal werd bereikt aan de Marktstraat in Hoensbroek. Wethouder Casper Gelderblom, verantwoordelijk voor Volkshuisvesting en Duurzaamheid, bezocht bewoner meneer Van Lent.

Van Lent merkt naar eigen zeggen nu al verschil. Tijdens warme dagen blijft zijn woning na de werkzaamheden koeler.

In Heerlen zijn sinds de start van het programma inmiddels meer dan 400 woningen aangepakt. Andere verduurzaamde woningen staan in Maastricht en het Heuvelland.

Gemiddeld 400 euro per jaar besparen

De verduurzaming moet niet alleen woningen comfortabeler maken, maar ook helpen bij het terugdringen van energiearmoede. Slecht geïsoleerde woningen kunnen ervoor zorgen dat juist huishoudens met een lager inkomen relatief veel geld kwijt zijn aan energie.

Woonpunt brengt daarom onder meer dak-, vloer- en muurisolatie aan. Ook kunnen woningen worden voorzien van kozijnen met HR++-glas, verbeterde ventilatie en andere energiebesparende maatregelen.

Volgens projectleider Niels Smeets daalt het energieverbruik voor bewoners aanzienlijk. Woonpunt rekent met een gemiddelde besparing van ongeveer 400 euro per jaar. Daarnaast verwacht de corporatie door het programma 42 procent minder CO₂ uit te stoten en over een periode van tien jaar ruim 43.000 ton CO₂-uitstoot te besparen.

Woonpunt investeert 61.000 euro per woning

De operatie vraagt een forse investering. Woonpunt investeert gemiddeld ruim 61.000 euro per woning. De woningen gaan gemiddeld drie energielabelstappen vooruit.

De huurprijs blijft volgens Woonpunt na de verduurzaming ongewijzigd. Wanneer mechanische ventilatie wordt aangebracht, betalen bewoners volgens de corporatie wel een extra bijdrage van 25 euro per maand.

Bestuurder Wim Hazeu benadrukt dat verduurzaming volgens Woonpunt niet alleen bereikbaar moet zijn voor mensen die een eigen woning hebben en zelf grote investeringen kunnen betalen. De corporatie wil juist ook huurders met lagere inkomens toegang geven tot energiezuinige woningen.

De werkzaamheden kunnen tijdens de renovatie tijdelijk overlast veroorzaken. Daar staat volgens Woonpunt tegenover dat bewoners daarna profiteren van minder kou, een gezonder binnenklimaat en een lagere energierekening.

Heerlen zet in op verduurzaming sociale huur

Wethouder Gelderblom noemt de aanpak belangrijk voor huishoudens die iedere maand scherp op hun uitgaven moeten letten. De werkzaamheden van Woonpunt en andere woningcorporaties sluiten aan bij het Verduurzamingsoffensief van de gemeente Heerlen.

De komende jaren gaat het programma verder. Uiterlijk eind 2028 wil Woonpunt alle 2.800 geselecteerde woningen hebben verbeterd.

Foto: Philip Driessen

Lees ook

About The Author