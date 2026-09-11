Gossip – Magie en Marginalisering belicht heksenvervolgingen in Zuid-Limburg

Bij Buitenplaats Kasteel Wijlre is sinds eind augustus de groepstentoonstelling Gossip – Magie en Marginalisering te zien. De tentoonstelling duikt in de geschiedenis van de heksenvervolgingen in Zuid-Limburg en onderzoekt hoe ideeën over magie, uitsluiting en marginalisering ook vandaag nog doorwerken.

In Gossip wordt magie niet simpelweg benaderd als bijgeloof. De tentoonstelling kijkt juist naar magie als een vorm van intentie, verbinding en creatie en legt daarbij een relatie met hedendaagse kunst en artistieke praktijken.

Van heksenvervolging tot hedendaagse kunst

Gastcurator Marjolein van der Loo brengt voor de tentoonstelling werk van verschillende kunstenaars samen. Te zien zijn werken van melanie bonajo, Leonie Brandner & Nina Guo, Mounir Eddib, Natasja Kensmil, Shani Leseman, Dakota Magdalena Mokhammad, Project Wilgenvrouwen (beatrice pittman & Pleun Moons), Lara Schnitger, Luca Soudant en herman de vries.

De historische heksenvervolgingen vormen daarbij een belangrijk vertrekpunt. De tentoonstelling kijkt niet alleen naar wat zich eeuwen geleden in deze regio afspeelde, maar stelt ook vragen over wie als buitenstaander wordt gezien, hoe verhalen en geruchten ontstaan en welke gevolgen uitsluiting kan hebben.

Tot februari te zien in Wijlre

Gossip – Magie en Marginalisering is van 30 augustus 2026 tot en met 28 februari 2027 te bezoeken in het Hedge House van Buitenplaats Kasteel Wijlre. Daarnaast worden rondleidingen georganiseerd waarbij bezoekers tijdens een Art Walk & Talk meer achtergrond bij de tentoonstelling krijgen.

Lees ook

About The Author