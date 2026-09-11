Mergelheuvelland 2-Daagse viert 40ste editie met duizenden fietsers

SINT GEERTRUID – Van een fietstocht met nog geen 200 deelnemers naar een evenement dat mikt op zo’n 8.000 deelnemers en bezoekers. Op zaterdag 19 en zondag 20 september viert de Mergelheuvelland 2-Daagse haar 40ste editie. Racefietsers, mountainbikers en gravelrijders trekken opnieuw vanuit Sint Geertruid door het Zuid-Limburgse Heuvelland en de omliggende grensregio.

De Mergelheuvelland 2-Daagse, kortweg Mh2d,

ontstond ooit op verzoek van de toenmalige gemeente Margraten om de regio een impuls te geven. Inmiddels is het evenement uitgegroeid tot een vaste waarde op de kalender van de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU).

Vanuit Libeek in Sint Geertruid voeren verschillende routes de deelnemers langs de heuvels en karakteristieke dorpen van Zuid-Limburg.

Liefde voor fietsen én het Heuvelland

In veertig edities is er veel veranderd. De organisatie breidde het aanbod uit en bleef werken aan de kwaliteit van het evenement. Eén uitgangspunt bleef volgens de organisatie hetzelfde: fietsen combineren met Limburgse gastvrijheid en respect voor het landschap.

Bestuurslid Guy Hombleu noemt het Heuvelland het hart van de Mergelheuvelland 2-Daagse. Volgens hem is het jubileum alleen mogelijk dankzij de inzet van vrijwilligers, verenigingen, ondernemers, partners en omwonenden.

Dat veel fietsers een sterke band met het evenement hebben opgebouwd, blijkt volgens de organisatie uit het aantal terugkerende deelnemers. Sommigen verschenen inmiddels meer dan twintig keer aan de start.

Een bijzonder voorbeeld is Tinus uit Beilen. Toen de organisatie hem twee jaar geleden sprak, was hij 78 jaar en had hij sinds 1988 vrijwel iedere editie meegedaan. Zijn fietstocht begint bovendien al in Drenthe: hij fietst in meerdere dagen naar Zuid-Limburg. Ook tijdens de jubileumeditie staat hij weer aan de start.

Ook lokale ondernemers profiteren

De Mergelheuvelland 2-Daagse trekt niet alleen fietsers naar de regio. Volgens de organisatie overnacht meer dan 70 procent van de deelnemers in de omgeving.

Daarmee profiteren onder meer hotels, campings, vakantieparken, bed & breakfasts, horeca en winkels van het evenement. Ook voor de organisatie zelf wordt zoveel mogelijk samengewerkt met lokale ondernemers en verenigingen.

Vrijwilligers van onder andere fanfares en dansverenigingen helpen bijvoorbeeld bij de verzorgingsposten langs de routes.

Rekening houden met overlast

Een evenement met duizenden bezoekers heeft tegelijkertijd invloed op de omgeving. De organisatie zegt zich daarvan bewust te zijn en probeert de belasting te beperken door routes en startmomenten te spreiden, verkeersregelaars in te zetten en vooraf af te stemmen met betrokken partijen.

Ook wordt geprobeerd iets terug te doen voor de directe omgeving. Vorig jaar werd op zondagochtend bijvoorbeeld een lunch voor buurtbewoners georganiseerd.

Eerste Dikke Banden Race voor kinderen

Tijdens de 40ste editie krijgt ook de jeugd een eigen onderdeel. Op zondag 20 september organiseert Mh2d samen met Ready2Race voor het eerst een gratis Rabo Dikke Banden Race.

Kinderen van 2 tot en met 12 jaar kunnen hieraan deelnemen. Volgens de organisatie waren er op het moment van het persbericht al ongeveer honderd aanmeldingen.

Niet snelheid, maar plezier, bewegen en op een veilige manier kennismaken met fietsen staan tijdens deze wedstrijd centraal.

Vooruitkijken na veertig edities

Het jubileum is voor de organisatie niet alleen aanleiding om terug te kijken. Mh2d wil de komende jaren blijven vernieuwen zonder het karakter van het evenement te verliezen: fietsen, het Limburgse landschap en de mensen uit de streek blijven daarbij centraal staan.

Inschrijven voor de Mergelheuvelland 2-Daagse is nog mogelijk via de officiële website van Mh2d.

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