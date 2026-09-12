FOTOEXPOSITIE ‘DRAAK’ IN DOKA HEERLEN TOONT SPOREN VAN DE SIEGFRIEDLINIE

HEERLEN – Vanaf vrijdag 2 oktober is in DOKA Heerlen de foto-expositie ‘Draak’ te zien. Drie fotografen, Carlo Valkenborgh uit België en Jos Reinders en Patrick Poels uit Nederland, presenteren er hun eigen kijk op historische en hedendaagse landschappen. Centraal staan onder meer de resten van de voormalige Siegfriedlinie, de Duitse verdedigingslinie uit de Tweede Wereldoorlog.

De Siegfriedlinie, ook wel de Westwall genoemd, strekte zich over ongeveer 650 kilometer langs de westgrens van Duitsland uit. Duizenden dwangarbeiders werkten aan de aanleg van de verdedigingswerken. De linie bleek uiteindelijk geen langdurige bescherming tegen de geallieerde opmars te bieden.

Wat tegenwoordig op verschillende plaatsen nog zichtbaar is, zijn onder andere de karakteristieke betonnen ‘drakentanden’. De militaire functie is verdwenen, maar de betonnen obstakels vormen nog altijd opvallende elementen in het landschap.

Drakentanden in beeld

Carlo Valkenborgh en Jos Reinders richtten hun camera op deze resten van de Siegfriedlinie. Beide fotografen maakten hiervoor analoge fotografie, waaronder zwart-witbeelden van de drakentanden op en rond de grens tussen Kerkrade en Herzogenrath.

De foto’s laten zien hoe de voormalige militaire bouwwerken onderdeel zijn geworden van het hedendaagse landschap. Reinders legt daarnaast met zijn actuele fotografie een verband met vormen van racisme en fascisme die ook vandaag nog zichtbaar zijn.

De naam ‘Draak’ verwijst naar de fascinatie van de fotografen voor de karakteristieke betonnen elementen van de voormalige verdedigingslinie.

zona van Patrick Poels

Patrick Poels presenteert zijn fotografische bijdrage onder de titel ‘зона’ (zo-na). Zijn werk roept een wereld op die zich lijkt te onttrekken aan tijd en geschiedenis.

In de beelden staat een vrijwel volledig verstild landschap centraal, waarin de mens afwezig is. Het werk kan zowel worden ervaren als een voorstelling van een wereld aan het begin van haar ontstaan als van een landschap na een grote catastrofe.

Volgens de makers ontstaat daarmee ruimte voor de gedachte aan een mogelijk nieuw begin.

Opening foto-expositie Draak

De officiële opening van de foto-expositie ‘Draak’ vindt plaats op vrijdag 2 oktober om 19.00 uur. Belangstellenden zijn welkom om na de opening de werken te bekijken.

De expositie is te bezoeken in de expositieruimte van DOKA Heerlen aan de Promenade 43.

Foto-expositie ‘Draak’

📍 DOKA Heerlen, Promenade 43

📅 Opening: vrijdag 2 oktober 2026

🕖 Aanvang: 19.00 uur

📅 Te zien tot en met zondag 25 oktober 2026

🗓️ Zaterdag en zondag: 13.00 – 17.00 uur

🎟️ Toegang: gratis

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