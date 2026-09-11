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Mindful stiltewandeling op de Brunssummerheide bij Heerlen

Mindful stiltewandeling over vertrouwen op de Brunssummerheide

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Op zaterdag 24 oktober vindt een stiltewandeling op de Brunssummerheide plaats. Tijdens de mindful wandeling vanuit De Schaapskooi in Heerlen staan rust, natuur en het thema ‘Vertrouwen’ centraal.

De wandeling is bedoeld voor mensen die even afstand willen nemen van de dagelijkse drukte. In plaats van gesprekken staat juist de stilte centraal. Deelnemers wandelen langzaam en richten hun aandacht op wat er om hen heen gebeurt: de geluiden van de natuur, geuren, kleuren en andere kleine details die tijdens een gewone wandeling gemakkelijk aan de aandacht ontsnappen.

Wandelen zonder te praten

Tijdens de ongeveer vier kilometer lange tocht wordt zoveel mogelijk in stilte gewandeld. Onderweg ontvangen de deelnemers vier overdenkingskaartjes die aansluiten bij het thema vertrouwen.

Centraal staat de vraag waar mensen hun vertrouwen vandaan halen. Wat geeft houvast wanneer het leven verandert? En hoe vind je dat vertrouwen terug wanneer je het gevoel hebt de weg even kwijt te zijn?

De organisatie wil deelnemers door de combinatie van natuur, stilte en bewust stilstaan bij deze vragen ruimte geven voor ontspanning en nieuwe inzichten.

Samen afsluiten met Limburgse vlaai

Hoewel stilte tijdens de wandeling centraal staat, wordt de ochtend juist gezamenlijk afgesloten. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie of thee en Limburgse vlaai.

De Mindful Stiltewandeling vindt plaats op zaterdag 24 oktober 2026 van 10.00 tot 12.00 uur. Het vertrekpunt is parkeerplaats De Schaapskooi aan de Schaapskooiweg 99 in Heerlen. De wandeling is ongeveer vier kilometer lang.

Deelname kost 3 euro per persoon. Honden kunnen tijdens deze wandeling niet mee.

Aanmelden kan via de activiteitenpagina van het Apostolisch Genootschap.

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Redactie van ParkstadActueel

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