Regen houdt deelnemers Obvion RUN in Heerlen niet tegen

HEERLEN – De achtste editie van de Obvion RUN heeft zondag opnieuw veel hardlopers en wandelaars naar Heerlen getrokken. De weersomstandigheden maakten het de deelnemers dit jaar extra zwaar: tijdens delen van het evenement kwam de regen met bakken uit de lucht.

Op het programma stonden onder meer de halve marathon, de 10 kilometer, de BLEND 5 kilometer en verschillende wandelafstanden. Ook de jongste deelnemers kwamen in actie tijdens de Kids RUN. Start en finish lagen bij het Burgemeester van Grunsvenplein in het centrum van Heerlen.

Ondanks de stevige regen lieten de deelnemers zich niet uit het veld slaan en werd er fanatiek gestreden om de podiumplaatsen. De officiële uitslagen van de editie van 2026 worden door de organisatie nog gepubliceerd.

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Foto’s: Lidia Carreno Photography

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