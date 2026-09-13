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Petro en Suzanne uit Maastricht worden door Winston Gerschtanowitz verrast

Petro en Suzanne uit Maastricht winnen €158.888 bij Postcode Loterij

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Petro en Suzanne uit Maastricht zijn zondagavond verrast door Winston Gerschtanowitz. Het stel won als thuiswinnaar van Postcode Loterij Miljoenenjacht 130.000 euro. Door hun drie loten liep het totale gewonnen bedrag uiteindelijk op tot maar liefst 158.888 euro.

Het was nog donker toen Winston bij hun woning aanbelde. Zodra Suzanne hem bij de voordeur zag staan, barstte ze in tranen uit. Ook de overburen kwamen naar buiten en applaudisseerden enthousiast.

“Mijn hart klopt in mijn keel en ik sta te bibberen”, vertelde Suzanne zichtbaar geëmotioneerd. Petro kon het nieuws nauwelijks geloven. “Ik heb hier over gedroomd. We doen al zo lang mee en nu valt de prijs gewoon hier.”

Droomreis naar Graceland

Het Maastrichtse stel weet al waar een deel van het geld naartoe gaat. Petro en Suzanne willen heel graag naar Graceland, het voormalige woonhuis van Elvis Presley

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Redactie van ParkstadActueel

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