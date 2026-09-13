Sporting Heerlen moet meerdere erkennen aan eersteklasser GSV’28 

Door: Niek Crombach

Heerlen – In de derde en laatste speelronde van de Districtsbeker kwam vanmiddag GSV’28 uit Genhout op bezoek op Sportpark Grasbroek. Na het gelijke spel vorige week tegen vv ALFA Sport in Oirsbeek was er vandaag een overwinning nodig voor de Heerlenaren om door te bekeren.

In de eerste minuten van de wedstrijd werden de bezoekers gelijk gevaarlijk. Een bal vanaf rechts belandde bij de tweede paal, waar vervolgens een vrije schietkans ontstond. Gelukkig voor de thuisploeg eindigde deze bal naast het doel. Ook de thuisploeg liet vervolgens van zich horen. Een aanval over rechts kwam voor het doel terecht bij Senne Thijssen, maar zijn inzet mistte kracht en richting. De Heerlenaren hadden in de openingsfase de overhand in het veldspel, maar naarmate de wedstrijd vorderde namen de bezoekers het initiatief over. Desalniettemin was de grootste kans van de eerste helft alsnog voor Sporting. Amir Skraoui testte doelman Tim Wouters, die de inzet van eerstgenoemde moest lossen. Xavi Stienen had vervolgens de rebound voor het inschieten, maar mistte overtuiging in zijn poging en verzilverde deze buitenkans dus niet.

In de tweede helft kwamen de bezoekers beter uit de kleedkamer. Zij hadden het veldoverwicht en verreweg het meeste balbezit. Dit drukte zich na een dik kwartier dan ook uit in de score. Een bal vanaf links belandde uiteindelijk uit de kluts bij de tweede paal. Philip Gaber maakte de bal met een omweg vrij en schoot van dichtbij de 0-1 tegen de touwen. De thuisploeg wist er in het restant van het duel nog maar weinig tegenover te zetten. Er werden geen echte kansen meer gecreëerd en ook de wissels zette weinig zoden aan de dijk. De Genhoutenaren kregen nog enkele mogelijkheden, maar doelman Jannik Quaedvlieg hield zijn ploeg met enkele reddingen op de been. In de blessuretijd van het duel moest die laatstgenoemde alsnog een tweede tegengoal toestaan. Een scherpe bal richting de laatste linie werd niet goed op waarde geschat door de Heerlense defensie en belandde bij Jeroen Gerets. Hij bleef kalm oog in oog met doelman Quaedvlieg en zorgde voor de 0-2 eindstand.

Volgende week begint de competitie. In de eerste speelronde gaan de Heerlenaren op bezoek bij vv Scharn. Twee weken terug ging de eerste bekerwedstrijd tegen diezelfde ploeg met 0-2 verloren.

Door: Niek Crombach

Foto’s: Lidia Carreno Photography

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